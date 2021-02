Hijo de Octagón rompe el silencio, demanda a Exatlón y a TV Azteca

Me bajaron del tour de medios después del programa y me da coraje que me hayan dado la espalda de esa forma. Salí de programa, cumplí con el programa, con el proyecto al 100% y ellos no cumplieron conmigo. A la fecha no he recibido ni un centavo, no me han pagado el trabajo que fui a hacer dentro del Exatlón. Estuve esos meses dentro del programa y no he recibido un solo peso”, declaró el luchador en el programa Saga, que conduce Adela Micha en Youtube.