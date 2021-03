Héroes y villanos del Clásico Nacional Chivas vs América

Este domingo la rivalidad más importante de la Liga MX tendrá un capítulo más, luego de que Chivas y América disputen el Clásico Nacional, duelo que todos los torneos deja una marca en el fútbol mexicano por la pasión, rivalidad y emociones que desencadena.

Cada Clásico Nacional ha contado con grandes figuras que terminaron por convertirse en leyendas, sin embargo hay en particular algunos futbolistas que se encargaron de dejar huella como héroes o cómo villanos.

Héroe y Villano en la "Final del Siglo"

La Final del Siglo, como se cataloga a la única final entre América y Chivas por el título de liga en la temporada 1983-1984, tuvo un momento imborrable en dónde un jugador de Chivas se vistió de villano y el portero del América de héroe.

Las Águilas vencieron 3-1 al Rebaño en una noche mágica para el portero Miguel Zelada y de terror para Eduardo Cisneros.

El arquero azulcrema se vistió de héroe al detener un penal a "El Vaquero" Cisneros. Tras fallar la pena máxima en la final, Eduardo Cisneros se volvió un enemigo público de los "chivahermanos" de la época.

Era el minuto 41, Miguel Zelada decidió parar al último hombre de Chivas, "El Snoopy" Pérez, todo pintaba tintes de tragedia para el América, el árbitro marcó penal a favor del Rebaño. En ese momento, Eduardo Cisneros, fue el elegido para cobrar desde los once pasos.

Cisneros tuvo en sus pies la oportunidad de anotar y llevar a la delantera a su equipo, pero el héroe de la tarde fue Héctor Miguel Zelada, quien le robó la gloria con las manos al máximo rival.

Al final América se coronó con goles de Alfredo Tena y un doblete de Javier Aguirre para poner el 3-1, Fernando Quirarte, de penal, descontó para los rojiblancos.

El error de Eduardo Cisneros no fue perdonado, pese a que fue el máximo goleador del equipo en esa temporada (16 y uno más contra Pumas en la semifinal) y menos cuando volvió a fallar en la siguiente temporada, otra vez contra el América en Cuartos de Final.

Al tratar de engañar a Zelada, falló una vez más. El técnico tuvo que cambiarlo entre los chiflidos y abucheos y no alineó de vuelta.

Después de salir de Chivas, jugó durante los torneos cortos de la temporada 1985-1986 en Irapuato, pero tras tener adeudos con la directiva, se negó a jugar un partido del torneo México 86 y se retiró.

"La verdad, no me cambió la vida, pero sí me marcó ante la gente. Había muchos periodistas amarillistas que decían que yo me había vendido, lo normal que se dice, pero la realidad fue que Zelada fue más vivo que yo y eso hay que reconocerlo", declaró Cisneros para Medio Tiempo en 2018.

De acuerdo a "El Vaquero", de 34 penales, sólo falló 2, justo contra el acérrimo rival, el América.

¿Quiénes son los máximos goleadores del Clásico Nacional?

El histórico de Chivas, Salvador Reyes se encargó de marcar 10 anotaciones en Liga MX contra el América. Mientras que el máximo romperredes de Las Águilas es Zague, quien marcó ocho tantos ante el Rebaño Sagrado.

¿Quién tuvo más participaciones en el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional levanta pasiones con una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano. Juan Jasso es el jugador de Chivas que más ediciones disputó con un total de 50 veces durante la época del Campeonísimo, mientras que por Las Águilas fue Cristóbal Ortega con la misma cantidad, quien sólo portó los colores americanistas durante toda su trayectoria.

Oswaldo Sánchez, héroe en 2006

Además del héroe Miguel Zelada, otro portero, pero del bando rival también se vistió de héroe. Chivas presume de Oswaldo Sánchez, quien en el Apertura 2006 atajó un polémico penal que cobró Salvador Cabañas y dio pie a que el Rebaño Sagrado avanzara a la Final que posteriormente ganarían ante Toluca.

Momentos inolvidables de la rivalidad del Clásico Nacional

En los años 60 la rivalidad entre América y Chivas ya era considerado un Clásico. En esa época dos Clásico dejaron huella en la historia de los dos equipos y por supuesto, su afición: Las finales del Campeón de Campeones donde América levantó la Copa México y Chivas la de Liga.

El primer enfrentamiento fue el 26 de abril de 1964, donde las Chivas ganaron con dos goles de Salvador Reyes y Javier Barba. Pero el segundo fortaleció más la batalla para llamarlo Clásico.

La polémica se hizo presente en la cancha, era el 14 de marzo de 1965, durante el partido se presentó un altercado entre los conjuntos, luego de la expulsión del defensa Guillermo "Tigre" Sepulveda", figura en la gran historia de Chivas.

"Con esta tienen"

En el imaginario del Club Deportivo Guadalajara hay infinidad de imágenes, frases y goles que se convirtieron en estandarte del club, y más cuando se trataba del máximo rival. Sin embargo, entre todos figura lo hecho por el "Tigre" Sepúlveda, quien lanzó su camiseta a la banca del América para decirles "con esta tienen, hijos de la chingada".

Esta historia es por lo que más se le conoce al "Tigre" además, claro, de sus seis títulos ganados con el Rebaño. Fue el 26 de abril de 1964 cuando esto sucedió. El escenario: El Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, inmueble que hoy es casa de Pumas, pero en aquel entonces albergó el juego por el título de Campeón de Campeones entre América y Chivas.

El día en que el "Tigre" Sepúlveda de Chivas lanzó su camiseta a la banca del América para decirles "con ésta tienen, hijos de la chingada... pic.twitter.com/aeUXfrOz95 — Flaco de Oro (@zoe_flacodeoro) September 19, 2020

Aquel juego donde Guadalajara se llevó el título con un marcador de 2-0, pero el duelo quedó marcado por las fuertes entradas del equipo azulcrema. Esto provocó que Sepúlveda fuera expulsado luego de tener un altercado que llegó a los golpes con Alfonso Portugal, jugador que tenía una fuerte rivalidad con el "Tigre".

En su camino para salir del terreno de juego, molesto e incluso lesionado, el histórico zaguero del chiverío lanzó su camiseta a la banca azulcrema, entonces les dijo la famosa frase que lo acompañó el resto de su carrera y lo colocó como ídolo de la afición rojiblanca: "Con esta tienen hijos de la chingada".

