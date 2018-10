Helicóptero del dueño del Leicester City se estrella junto al estadio tras despegar

Un helicóptero se estrelló este sábado en un estacionamiento del estadio King Power del club Leicester, en Inglaterra, tras despegar desde el campo de juego luego de un partido de fútbol contra el West Ham United.

La cadena Sky Sports transmitió imágenes del helicóptero en llamas, informando que pertenecía a Vichai Srivaddhanaprabha, el propietario tailandés del Leicester City Football Club.

Un testigo ocular dio detalles de lo ocurrido para el periódico Daily Mirror: "Lo vi todo. Estaba claramente en problemas y solo logró superar el estadio antes de que comenzara a dar vueltas y caerse".

La Policía local confirmó el incidente y llamó a la calma. "Somos conscientes y estamos trabajando en la zona", advirtió.

Este helicóptero es el medio de transporte habitual del magnate tailandés, dueño del club desde que lo compró por 50 millones de euros en 2010. Pero se desconoce si en esta ocasión viajaba en el vehículo.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD