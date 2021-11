HBO Max deja a millones sin ver la Champions League y los memes se burlan

Usuarios de redes sociales explotaron por culpa de HBO Max, plataforma que tiene en exclusiva los partidos de Champions League. Miles de aficionados no pudieron ver el inicio de los duelos, sobre todo del partido estelar, Manchester City vs PSG.

Algunos duelos se transmiten por TNT y Cinemax, sin embargo, por esos canales no pasó el Manchester City vs PSG. Desde esta temporada, ESPN y Fox Sports ya no tienen los derechos de la Liga de Campeones de la UEFA, pero HBO Max ya ha presentado fallas anteriormente, aunque no como lo que sucedió este miércoles, en donde por más de media hora, los aficionados no pudieron ver el duelo.

Para esto pagamos HBO Max???????? pic.twitter.com/Sy2riNCOCd — Raúl (@RulCab) November 24, 2021

Los memes no se hicieron esperar, y en Acción LSR te dejamos los mejores:

Cuando no funciona #HBOMax para ver la Champions

Yo inmediatamente: pic.twitter.com/glDt5oIzy5 — Lancero Valiente (@gergegard) November 24, 2021

Los de #HBOMax en este momento pic.twitter.com/Ab3r8urd3H — Fulano de Tal (@mclovio85) November 24, 2021

#HBOMax para que monopolizar la Champions si no tienen la capacidad de transmitirlos? pic.twitter.com/lznPZ8pI42 — Yorch (@georgeadez) November 24, 2021

¿Para eso querían la exclusiva de la Champions? #HBOMax pic.twitter.com/HFMhMELRk0 — Tio Faitelson ®? (@PutazoFaitelson) November 24, 2021

¡NO PUEDE SER! ??#HBOMax no reacciona y no se puede ver el Manchester City vs PSG; ¡cómo extrañamos a Fernando Palomo! ??



?? https://t.co/4erib7XHfs pic.twitter.com/av4MpKn7Uz — Esto en Línea (@estoenlinea) November 24, 2021

Todos en este momento con la NO transmisión de @HBOMaxLA, apestas Simpson #HBOMax pic.twitter.com/kOhZI3Kg8o — Raul Andrade (@raulandra01) November 24, 2021