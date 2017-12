Harry Kane, el hombre que supera en goles a Lionel Messi

REDACCIÓN 26/12/2017 03:05 p.m.

Un triplete logrado este día en el triunfo del Tottenham sobre el Southampton (5-2), en el primer partido del Boxing Day, originó que el jugador inglés Harry Kane lograra culminar el presente año con la marca de mejor goleador dentro del futbol europeo, al superar a Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo.

En el año natural, Kane suma 56 goles dentro de juegos de su club y con su selección, con lo que supera por dos goles al argentino Messi y por tres a Cristiano Ronaldo

Con los tres goles de este martes -su segundo triplete en tres días, pues hizo otro el sábado ante el Burnley-, Harry Kane resuelve la contienda que sostenía con el astro argentino del Barcelona, que el pasado sábado marcó de penalti en el clásico frente al Real Madrid y elevó su cuenta del año a 54.

Kane supera por dos a Messi y tres al polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich), al portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y al uruguayo Edinson Cavani (PSG).

El artillero del Tottenham batió también el récord de goles marcados en la Premier en un año natural, con 39, superando la marca de 36 establecida por Alan Shearer en 1995 cuando jugaba en el Blackburn.

Harry Kane tiene 24 años y solo cuenta con una experiencia de cuatro temporadas dentro del Tottenham Hotspur. Sin embargo, muchos le consideran ya el mejor delantero centro del mundo y el mejor futbolista inglés de la última década. Sus números, como mínimo, son para ello.

Con los tres tantos anotados hoy frente al Southampton FC, el joven ariete londinense ha logrado la friolera suma de 39 goles en Premier League a lo largo de 2017. Tantos con los que ha logrado superar al mítico Alan Shearer, que con 36 atesoraba el último récord de goles anotados en liga inglesa en un año natural.

Sin embargo, no sólo en Premier ha conseguido hoy Kane una hazaña. Con los goles marcados, el delantero del Tottenham ha sumado sus tantos número 54, 55 y 56 en 52 partidos, por lo que ha superado a Leo Messi (54 en 64 citas) como máximo realizador mundial en 2017. Comienzan a terminarse los calificativos para describir la figura de este increíble delantero.

?? @HKane: "I´ve got a great team, great manager and great staff. I just want to go out there, keep improving and keep getting better." #COYS pic.twitter.com/quFVLZi9nC