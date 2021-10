Guillermo Ochoa lanza declaraciones que revelan problemas en selección mexicana

Guillermo Ochoa, capitán de la selección mexicana no ocultó su felicidad por los tres goles propinados a Honduras el domingo pasado en la cancha del estadio Azteca. A pesar de ello, el guardameta de las ´Águilas´ del América reveló aspectos de sus compañeros que impiden que la selección desarrolle un mejor futbol.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

"Hay cosas por corregir y más porque no trabajamos mucho tiempo juntos. En una selección no es como en un equipo. Algunas cosas no se mencionan, hay jugadores que vienen a la capital y les pesan las piernas o les falta el aire. La cancha no siempre está en las mejores condiciones", externó ´Memo´ Ochoa.

Por otra parte, Ochoa destacó el trabajo de su equipo dentro del terreno de juego, aunque lamentó que el triunfo no haya sido por más anotaciones.

"Generamos muchas ocasiones. Es una lástima que no metiéramos más goles pudimos haber cerrado el juego desde antes. El equipo no cayó en desesperación, creo que esa fue la clave. Hay que tener paciencia. Se ganaron los tres puntos, son muy importantes".

El próximo miércoles 13 de octubre la selección mexicana se estará metiendo al Cuscatlán para medirse a El Salvador en punto de las 21:05 hrs.