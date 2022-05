Grupo Pachuca vs Grupo Orlegi: la rivalidad detrás de la final Tuzos vs Atlas

Pachuca y Atlas disputarán la final de vuelta por el título de la Liga MX Clausura 2022, en la que la rivalidad no solo será en el campo, también medirán fuerzas en la gestión.

Grupo Orlegui y Grupo Pachuca se vuelven a enfrentar en una final, luego de que Atlas se quedó con el título del Apertura 2021 ante León, club que pertenece al grupo liderado por Jesús Martínez.

La rivalidad no solo es en la cancha, no es un secreto que la relación entre Alejandro Irarragorri, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, y Jesús Martínez, de Grupo Pachuca, no es la mejor.

Ambas gestiones han brillado en el futbol mexicano, Grupo Orlegi ha demostrado su poderío con Atlas y su búsqueda por el bicampeonato, además de Santos y Tampico.

Mientras que Grupo Pachuca lo ha hecho con los Tuzos, quienes buscan su séptimo título de la Liga MX, y que tiene un par de hermanos con León y Mineros.

De hecho, el Apertura 2022 es el cuarto torneo consecutivo en el que la Final la disputa algún equipo de estos dos grupos empresariales, ya que en el Guardianes 2020 la jugó el León ante Pumas, en el Guardianes 2021, Santos ante Cruz Azul. El torneo pasado Atlas y León, y en esta ocasión lo hará de nuevo Atlas pero ante Pachuca.

Las disputas entre Grupo Pachuca y Grupo Orlegi fuera de la cancha

Además de su disputa entre equipos, también está una rivalidad por los derechos de transmisión de la selección mexicana de 2017, ya que Grupo Pachuca impulsaba una disputa, y Orlegui con Irarragorri, quien dirigía el Comité de Dueños de la Liga MX, terminó ganando.

Otra disputa se dio cuando en 2020 comenzó la discusión para la desaparición del descenso y convertir la Liga de Ascenso en una de desarrollo, algo que Orlegui apoyó, mientras que Jesús Martínez estuvo en contra.

