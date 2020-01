Green Bay Packers vs San Francisco 49ers EN VIVO: Final de la Conferencia Nacional

San Francisco y Green Bay se enfrentan por el título de la Conferencia Nacional y el boleto al Super Bowl LIV.

En Acción LSR te traemos el partido EN VIVO

Green Bay vs San Francisco EN VIVO

3Q ¡TOUCHDOWN GREEN BAY! Los Packers encuentran la anotación hasta el 3er cuarto por medio de Aaron Jones

Aaron Jones runs in from 9 yards out!@Packers get on the board. #GoPackGo #NFLPlayoffs @Showtyme_33



??: #GBvsSF on FOX

??: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/jti8uZSrIn pic.twitter.com/2xbt7F5gRt — NFL (@NFL) January 20, 2020

3Q ¡Arranca la segunda mitad de la final de Conferencia Nacional! Packers 0-27 Niners

2Q ¡TOUCHDOWN SAN FRANCISCO! Raheem Mostert se escapa 19 yardas y logra su tercera anotación. Green Bay 0-27 49ers

Can't stop Heem.



Raheem Mostert's THIRD TD of the first half! #NFLPlayoffs #GoNiners



??: #GBvsSF on FOX

??: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/jti8uZSrIn pic.twitter.com/XRQ00WIoUt — NFL (@NFL) January 20, 2020

2Q ¡Intercepción de San Francisco!

¡INTERCEPCIÓN DE SAN FRANCISCO! #NFLxFOX Emmanuel Moseley intercepta el pase de Aaron Rodgers y deja en excelente posición de campo a la ofensiva @FOXImpactoNFL



Packers 0-20 49ers pic.twitter.com/Kk6tiSJSCE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 20, 2020

2Q ¡Goal de campo de San Francisco! Robbie Gould anota el intento de 27 yardas

¡FG SAN FRANCISCO! #NFLxFOX Robbie Gould anota el intento de 27 yardas y logra su segundo gol de campo en el partido @FOXImpactoNFL



Packers 0-20 49ers pic.twitter.com/jrUgPPZlwZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 20, 2020

2Q ¡TOUCHDOWN 49ers! Raheem Mostert aumenta la ventaja de San Francisco por la vía terrestre y logra su segunda anotación del juego. Packers 0-17 49ers

¡TD SAN FRANCISCO! #NFLxFOX Raheem Mostert aumenta la ventaja de los locales por la vía terrestre y logra su segunda anotación del juego @FOXImpactoNFL



Packers 0-17 49ers pic.twitter.com/Hj1oe7Bkbv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 20, 2020

1Q ¡Gol de campo de San Francisco! Gould lo logra de 54 yardas. Packers 0-10 Niners Good as Gould from 54 yards out.@49ers lead 10-0. #NFLPlayoffs



??: #GBvsSF on FOX

??: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/jti8uZSrIn pic.twitter.com/GgLC49gbqS — NFL (@NFL) January 20, 2020

1Q ¡TOUCHDOWN San Francisco! Los 49ers pegan primero y se van al frente en el marcador gracias a una anotación de Mostert. Green Bay 0-7 San Francisco MOSTERT. 36 YARDS. GONE.



The @49ers strike first! #NFLPlayoffs #GoNiners



??: #GBvsSF on FOX

??: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/jti8uZSrIn pic.twitter.com/srfFPF7zx4 — NFL (@NFL) January 19, 2020

¡Arranca el partido en el Levi´s Stadium!

A defensive battle to start the NFC title game. #NFLPlayoffs



??: #GBvsSF on FOX

??: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/jti8uZSrIn pic.twitter.com/zw9vfeJA5i — NFL (@NFL) January 19, 2020

Así saltó San Francisco al campo

Time to #BeLegendary ?? pic.twitter.com/guPdMEvFAW — San Francisco 49ers (@49ers) January 19, 2020

Todo listo para el partido en el Levi´s Stadium

#One7 ???? pic.twitter.com/isn72FoNEX — Green Bay Packers (@packers) January 19, 2020

(Daniela Muñoz)