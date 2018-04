CANELO VS GOLOVKIN 2

Golovkin ya tiene al sustituto del 'Canelo'

Gennady Golovkin peleará el próximo 5 de mayo ante Vanes Martirosyan, quien lleva dos años inactivo

REDACCIÓN 18/04/2018 11:00 a.m.

Golovkin espera pelear ante Canelo en septiembre. (FOTO DE TWITTER)

Tras la cancelación de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin que se llevaría a cabo el próximo 5 de mayo en Las Vegas, el kazajo anunció al remplazo del mexicano, para la misma fecha pero en el StubHub de Cardona, en California.

A través de su cuenta de Twitter, "GGG" reveló el cartel en el que se anuncia la pelea ante su nuevo rival, Vanes Martirosyan, un boxeador que lleva dos años inactivo y con el que Golovkin defenderá su campeonato mundial de peso medio del CMB, AMB, FIB y OIB.

Saturday, May 5 @StubHubCenter



Tickets Go On Sale

Today! Wednesday, April 18 at 10 A.M. PT



Ticket link here> https://t.co/YEE3g6UHKn pic.twitter.com/2ytJbLKMuP — Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 18 de abril de 2018

Sin embargo, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) solicita que ´GGG´ se enfrente a Sergiy Derevyanchenko al ser el retador en turno. A pesar de ello, Golovkin quiere pelear ante Vanes Martirosyan, pero el organismo considera que esto no sería lo mejor para el deporte.

De acuerdo a una carta de la FIB dirigida a Gennady y a su equipo, el kazajo no debería pelear con el armenio por dos razones: no es su peso y no ha peleado en dos años. Tom Loeffler, representante de Golovkin, expresó que la pelea es casi un hecho. "Vanes no ha estado activo, pero se ve bien para una pelea, Está entrenando y está interesado en pelear con ´GGG´".

¿Habrá Canelo vs Golovkin 2?

´Canelo´ y Golovkin tendrán que esperar a la resolución de la audiencia que tendrá el mexicano ante la Comisión Atlética de Nevada, en donde se definirá el futuro del mexicano y su posible sanción. Ambas partes quieren enfrentarse en septiembre, pero todo dependerá de lo que defina el organismo. Álvarez podría quedarse quedarse sin licencia por seis meses o un año.

