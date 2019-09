Giovani dos Santos y su amarga batalla por las lesiones

Giovani dos Santos ha estado marcado por las lesiones en los últimos años. La fuerte entrada que recibió en el Clásico Nacional por parte de Antonio Briseño, es una más que se suma al alarmante historial; desde 2014 a la fecha, el atacante acumula 305 días lesionado, de acuerdo con cifras de Trasfermarkt.

Además de la poca actividad con el LA Galaxy, el mayor de los dos Santos sufrió constantes malestares, con lo que se perdió casi la mitad de la temporada a causa de una lesión en el tendón, incluso el mismo jugador cuestionó los métodos que se utilizaron durante su rehabilitación.

"De una lesión muscular, porque se trataba de un tendón que estaba inflamado, ellos lo querían convertir en una operación. Después de la cuarta inyección me dijeron ´si no mejores, te vamos a tener que abrir para ver qué tienes´. Estaban tratando de adivinar lo que tenía. Si me hubiera quedado en el Galaxy, a lo mejor ahorita estaríamos hablando de mi retiro", expresó el mexicano.

Tras su salida de Los Ángeles y ocho meses alejado de las canchas, Gio llegó a Las Águilas. Su debut se dio el 27 de julio contra León en la fecha 2 del Apertura 2019, aunque no destacó mucho en los siguientes dos duelos ante Tijuana y Toluca.

Sin embargo, llegaron las malas noticias y el delantero tuvo que estar un mes fuera de la actividad. Se perdió los duelos de la Campeones Cup y Leagues Cup, así como cuatro fechas de la Liga MX.

Ahora cuando Dos Santos volvió al terreno de juego para el partido contra Pumas y siguió por tres duelos como un constante en las alineaciones de Miguel Herrera, quedará fuera seis semanas por la lesión en el América vs Chivas, y será hasta finales de noviembre, con la Liguilla, cuando regrese.

dmv