Giovani Dos Santos: El América es como el Barcelona

El jugador mexicano, Giovani Dos Santos, afirmó que el América es como el Barcelona; el futbolista fue canterano para los blaugranas y actualmente juega para los Azulcremas.

El mexicano debutó en Primera División en 2007 con el Barcelona, posteriormente emigró al Tottenham en 2009, para después defender los colores del RCD Mallorca, Villarreal, Los Angeles Galaxy y finalmente llegar a Las Águilas.

El jugador en una videoconferencia por parte del América, señaló que los Azulcremas son como el Barcelona por ser los mejores en su país:

"El América tiene la mejor cantera del país, creo que todos los equipos grandes en el mundo, cuentan con las mejores canteras,en su caso a mi me tocó estar en el Barcelona y creo que es el mejor equipo de España y tiene la mejor cantera...

En esta caso, el América pasa lo mismo, es el mejor equipo de México tiene la mejor cantera y pues ya los casos de Diego Laínez, Edson Álvarez, Sebastian Cordova, se habla del gran trabajo que está haciendo en este equipo".

También el jugador fue cuestionado sobre su rendimiento dentro del equipo y las causas que han provocado que no pueda tener el mejor nivel:

"Creo que ha sido pues bastante un año complicado en ese sentido, cada vez que llegaba a encontrar mi mejor versión, siempre pasaban cosas que estaban fuera de mi alcance, lesiones, eso me ha frenado, pero no he dejado de trabajar".