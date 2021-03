¿Gio Dos Santos fingiendo lesiones? Así lo criticó Miguel Herrera

“El termina un partido 60 minutos. Me dice el doctor está para jugar 60 minutos, al 57’ empiezo a pensar en su cambio. Así lo llevé tres partidos y me dice el doc, ‘trae una molestia’. ‘¿De qué? Si lo estoy manejando como tú me dices’. Una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperar, los demás está lesionado, le duele el muslo. Si me pidió un cambio (ante Holanda) porque le quemaban los pies, le quemaban los pies”.