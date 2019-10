Gimnasta Elsa García denuncia agresiones de sus entrenadores y complot para dejarla fuera de la clasificación a Tokio 2020

La gimnasta mexicana, Elsa García, denunció a través de sus redes sociales, e haber sufrido agresiones físicas, psicológicas y verbales, por parte de los entrenadores del combinado mexicano que participa en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, mismos que determinaron su exclusión en el clasificatorio olímpico de la prueba All Around.

A través de un video, García acusó a los entrenadores franceses Eric y Cecile Dematy, contratados por la Federación Mexicana de Gimnasia, de maltratos hacia su persona y la de su entrenador, además de que los señaló por dejarla fuera de la prueba en la que más posibilidades tenía de obtener una plaza para Tokio 2020.

"Quiero tocar un tema que es delicado y hablar de las agresiones física, psicológicas y verbales que recibí en todo este proceso selectivo rumbo al Mundial en el campamento de entrenamiento, en Portugal, y los entrenamientos precios por parte de los coordinadores técnicos franceses. Estas mismas agresiones se vieron reflejadas hacia mi entrenador y esto llevó a que tuvieran un acto de venganza personal y me dejaran fuera del All Around y poder pelear esa clasificación olímpica, y más aún cuando venía de ganar un segundo lugar en barras en la Copa del Mundo de Portugal", denunció.

#Gimnasia | ??



El sentir de @_elsagarcia_ tras los ataques físicos, psicológicos y verbales en su camino al Campeonato Mundial de #Stuttgart2019 y su deseo porque ninguna otra gimnasta mexicana vuelva a ser victima de una injusticia que termine con su sueño olímpico. @FMGimnasia pic.twitter.com/4M2tVXhjx5 — Claudia Ruiz (@YuyisRuiz) October 7, 2019

Elsa García también compartió un video de una de las agresiones por parte del coordinaros, sin razón alguna.

"Aquí un video de cómo se me avienta una pesa a los pies... Sin razón alguna. Más que el simple hecho de demostrar poder".

Aquí un video de como se me avienta una pesa a los pies... Sin razón alguna. Más que el simple hecho de demostrar poder. https://t.co/MJguloAT0g — Elsa Garcia (@_elsagarcia_) October 7, 2019

La gimnasta se mostró triste y pidió a las autoridades deportivas del país tomar cartas en el asunto.

"Es algo muy triste que se vivan este tipo de injusticias en el deporte y quiero hacer un llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto y que ninguna otra gimnasta mexicana vuelva a sufrir las injusticias que he vivido".

De acuerdo a Infobae, el presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia, Gustavo Salazar, se mostró escéptico ante los rumores y señaló que las acusaciones eran una cuestión de perspectiva.

"La balanza es favorable porque lo que se ve desde afuera y causa opiniones pudiera parecer en otro sentido, pero hay una ganancia en orden unidad y ver concretamente que lo que hacemos se capitalizará hacia el próximo ciclo olímpico", dijo.

Salazar también explicó que no se trató de injusticias o malos tratos, sino de un plan de más exigencia.

"Los últimos tres ciclos olímpicos antes de este no tuvimos un proceso tan claro como este, ni actividades tan definidas y cumplidas como ahora. La exigencia fue más alta para todos y no es fácil asimilar el proceso".

