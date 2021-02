Gimnasta denuncia que entrenador la nalgueó durante entrenamiento

En abril pasado cuando la gimnasta Victoria Mata Montemayor se preparaba para su proceso de clasificación rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Mundial de Stuttgart, el coordinador de la Selección de Gimnasia Artística, Eric Demay, le dio una nalgada momento que fue grabado.

El video al que tuvo acceso Cancha, se puede ver como claramente Mata se encuentra en la preparación física, y Demay se agacha y da el manotazo, no sé cuál sería la intención de él y no me agradó, comentó la gimnasta.

"A los entrenadores que estaban afuera les molestó y me lo enseñaron a mí. No me gustaría ver que eso se lo hacen a alguien más", dijo Mata.

La regiomontana que en abril tenía 18 años comentó a sus padres lo sucedido con el entrenador francés, quien cuenta con antecedentes de abuso físico y psicológico cuando entrenó al equipo de Suiza hasta 2007.

Mata Montemayor aseguró que desde que conoció a Eric y Céclie Demay, quienes fueron contratados en marzo como coordinadores de selecciones por la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG), que encabeza Gustavo Salazar, se sintió intimidada por su agresividad.

Demay es parte de una pareja de entrenadores franceses que fueron traídos a México para conseguir la clasificación olímpica del equipo mexicano de gimnasia a Tokio 2020, objetivo que no se logró en el pasado Mundial de Stuttgart.

La pareja francesa que durante siete meses trabajaron como turistas en México no pudieron resolver su situación migratoria, misma que la Federación conocía y tras los resultados en el Mundial terminaron su relación laboral y regresaron a su país de origen.

Con información de Reforma

kach