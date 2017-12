George Weah, de Balón de Oro a Presidente de Liberia

REDACCIÓN 27/12/2017 11:12 a.m.

El ex futbolista, George Weah es el nuevo presidente de Liberia. El ganador del Balón de Oro en 1995 será el mandatario 25 que tendrá su país.

De acuerdo al Daily Post de Nigeria, Weah como líder del Congreso por el Cambio Democrático, ganó 13 de los 15 condados que componen Liberia, mientras que su contendiente, el actual vicepresidente, Joseph Boakai, del partido por la Unidad, sólo ganó dos.

El único futbolista africano en ganar el Balón de Oro, jugó en grandes clubes como Paris Saint Germain, AC Milan, Chelsea, Machester City y el Marsella.

Weah salió de los barrios marginales de Monrovia, una ciudad costera de su país, que en los años 90 se convirtió en una estrella internacional de futbol, y que ahora logró convertirse en presidente de Liberia.

Sin embargo, aún no está confirmada la presidente de Weah, ya que podrían pactar los partidos minoritarios para intentar arrebatársela. Pese a esto, el ex futbolista agradeció a través de su cuenta de Twitter a los votantes y a la gente que lo ha apoyado.

"Estoy profundamente agradecido a mi familia, amigos y seguidores leales por contribuir a nuestra campaña durante un extremadamente largo proceso electoral".

The Liberian people clearly made their choice yesterday and all together we are very confident in the result of the electoral process. #Liberia #Liberia2017