Gattuso: Me duele ver a Lozano en las gradas

Gatusso: Me duele ver a Lozano en las gradas (Foto: @sscnapoliES)

El momento que está pasando Hirving "Chucky" Lozano en el Napoli, no es nada agradable, pues en los últimos encuentros no ha sido convocado por Gennaro Gattuso, él cual explica que le duele verlo en las gradas.

En un conferencia de prensa, Gattuso, detalló que tuve una plática con el mexicano por la situación "Hablé con Lozano ¿puede jugar afuera, pero puede garantizarme una fase defensiva? ¿o pongo a él o al equipo en dificultades?

Así mismo señaló que por el momento, Gennaro tampoco está en una posición bien "a nivel de empresa, no me está yendo bien, pero pongo jugadores funcionales y tengo que explicárselo. Me duele ver a Lozano en las gradas".

Ante su partido del día de mañana 29 de febrero, el Napoli enfrenta al Torino, partido en el cual "Chucky" no aparece en el cuadro titular.

Información de ESPN

(Diego Gómez García)