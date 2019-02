Futbolista queda con el rostro desfigurado tras pisotón de rival

Una impactante imagen se vio en el partido de la segunda categoría del futbol entre el Reading ante Aston Villa en Inglaterra.

En una de las acciones, el atacante portugués Nelson Oliveira trató de escaparse con un balón pero fue jaloneado por el defensa Tyrone Mings para tratar de detenerlo, mientras el jugador del Reading caía, el del Aston Villa le propinó un duro pisotón en pleno rostro que se lo desfiguró por completo.

I regularly get annoyed when my star player wants to come off with a gashed head on #FM19 but now it suddenly makes sense. Poor Nelson Oliveira. pic.twitter.com/9Pp4KT2gJd