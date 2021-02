Futbolista difunde la amenaza de muerte que recibió tras demandar a su ex equipo

El futbol femenil a nivel internacional ha tenido un desarrollo notable al pasar de los años; sin embargo, no el suficiente para recibir todo tipo de apoyo, distintos clubes del mundo sufren carencias; las futbolistas padecen de cierto grado de discriminación e inseguridad, razón por la que Macarena Sánchez Jeanney, futbolista argentina decidió denunciar la amenaza de muerte que recibió mediante redes sociales.

"Maca, hay muchas personas enojadas por tus denuncias. Hay bastante dinero por tu cabeza… vas a morir muy pronto", fue el mensaje que recibió la ex futbolista del Club Deportivo UAI Urquiza de la Primera División Femenina de Argentina.

Filtran video de periodistas deportivos lanzando comentarios misóginos a Patty López

"Hace 20 años que juego al fútbol. Siempre viví exclusión y discriminación. Desde que inicié la denuncia de público conocimiento no paro de recibir mensajes con insultos y agravios, pero todo tiene un límite", escribió Maca a través de su cuenta de Twitter.

Hace 20 años que juego al fútbol. Siempre viví exclusión y discriminación. Desde que inicié la denuncia de público conocimiento no paro de recibir mensajes con insultos y agravios, pero todo tiene un límite. Hoy me llegó este mensaje: pic.twitter.com/N0uXjOMpkl — Maca Sánchez (@Macasanchezj) 9 de febrero de 2019

Durante el pasado mes de enero, la argentina confirmó que dejaba de ser jugadora del Club Deportivo UAI Urquiza, luego de que Germán Portanova, técnico del equipo le informó su desvinculación del club por 'cuestiones deportivas', su caso tomó fuerza en redes sociales; sin embargo, ella continúa firme en seguir luchando por su sueño, el cual se encuentra dentro de las canchas de futbol.

No soy más jugadora del Club Deportivo UAI Urquiza.

Aca les cuento lo sucedido:#FutbolFemeninoProfesional #FutFemProfesional #SeVaACaer pic.twitter.com/416JdpRzYG — Maca Sánchez (@Macasanchezj) 21 de enero de 2019

Incluso, Maca señaló que durante los 20 años que ha practicado el futbol, siempre ha recibido todo tipo de críticas y comentarios, hecho que la ha llevado a defender a las mujeres, señalando que es una persona feminista. "El patriarcado me atravesó desde siempre porque encima estoy metida en el fútbol desde los 5 años. Siempre con varones; poniéndome el chip de que no podía, de que no iba a llegar, de que el futbol es para hombres. Toda mi vida fui feminista pero no me di cuenta hasta que no le puse un nombre. Siempre luché contras las injusticias contras las mujeres y siempre pedí por los derechos, por eso cuando surgió el movimiento me di cuenta de que siempre fui feminista", mencionó en entrevista con el diario Clarín.

Con información de Publimetro

dmv