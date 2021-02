France Football omite a Hugo Sánchez entre los mejores de la historia

La revista France Footbal compartió en redes sociales las votaciones para un Dream Team histórico del Balón de Oro . La publicación cuenta con distintos personajes importantes para el futbol mundial, pero excluyeron a Hugo Sánchez en la delantera , situación que no gustó a varias figuras.

Entre los nominados al mejor delantero para la revista están: Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusébio, Sándor Kocsis, Gerd Müller, Romario, Ronaldo Nazario, Marco Van Basten y George Weah.

so last, all the forwards nominees ! #BOdreamteam



Next step : next December

?? reveal of the #BOdreamteam (3-4-3) voted by our jury of 170 international journalists ! pic.twitter.com/JGoGX3xLtw — France Football (@francefootball) October 19, 2020

Luego de no entregarse Balón de Oro este año debido a la pandemia de coronavirus, se comenzó la búsqueda del Dream Team, razón por la cual France Football comentó que “Un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año extraordinario. En términos deportivos, sólo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar”.

La revista inició con la búsqueda de su equipo el 5 de octubre, pues a través de inicios las votaciones para elegir al portero, luego con defensas, mediocampistas y ahora con los delanteros en los cuales no aparece Hugo Sánchez, quien jugó en el Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, entre otros clubes.

El atacante mexicano logró cinco Pichichis y una Bota de Oro en los 10 años que jugó en el futbol español , en donde consiguió a su vez cinco Ligas, una C opa del Rey y tres Supercopas . A pesar de estos logros, Hugo no está presente en esta votación y eso provocó que expertos criticaran este Dream Team, pues reclaman que es injusto que no lo incluyan.

No estoy de acuerdo...

Cualquier lista que incluya a los mejores goleadores en la historia del futbol debe incluir a Hugo Sánchez. “France Football” muestra ignorancia y/o comete una injusticia... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 19, 2020

Tengo un mensaje para France Football:



HUGO SÁNCHEZ



Gracias. — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) October 19, 2020

France Football, el mejor delantero de la historia: Cr7, Cruyff, Bergkamp,Van Basten,Gerd Muller, Romario, Ronaldo,Weah,Dalglish, Kocsis…Es difícil decir quien sí y quien no,pero Hugo Sánchez anotó más de 200 goles y ganó 5 títulos de goleo con "un equipo" llamado Real Madrid. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 19, 2020

De barbero con Hugo para que ya no te diga que no sabes de fútbol? (O sea, la verdad!) pic.twitter.com/vN7ojvhodT — Zona Sin Tiburones (@Tiburonzone) October 19, 2020