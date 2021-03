¡Fracaso! MEMES se burlan de Estados Unidos tras quedar fuera de JJ. OO.

Estados Unidos fracasó en el Preolímpico de Concacaf al caer 2-1 ante Honduras en la semifinal. La selección de las barras y las estrellas se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ya son tres las olimpiadas a las que no asiste de forma consecutiva.





Tras el resultado, las redes sociales no tardaron en burlarse de la selección estadounidense, cuadro que no asiste a Juegos Olímpicos desde Beijing 2008.





Honduras ya está en la final y solo falta por conocer a su rival que saldrá del duelo entre México y Canadá.

