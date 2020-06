Floyd Mayweather pagará los gastos del funeral de George Floyd

El exboxeador estadounidense, Floyd Mayweather, contactó a la familia de George Floyd y se ofreció a pagar los servicios fúnebres, informó el portavoz de "Money", Leonard Ellerbe.

George Floyd murió el lunes pasado luego de que un policía blanco le pusiera la rodilla en el cuello por al menos ocho minutos, a pesar de que el detenido pedía a gritos que lo dejara porque no podía respirar.

Su muerte provocó protestas masivas en contra del racismo y la brutalidad policial, en muchas ciudades de Estados Unidos.

"Probablemente se enfurecerá conmigo por decirlo, pero sí, está pagando los funerales", confirmó para ESPN, Ellerbe, director de Mayweather Promotions.

El representante de Mayweather aseguró que el exboxeador contactó a los familiares y ellos aceptaron.

"Floyd ha hecho este tipo de cosas en los últimos 20 años, pero no quiere hablar de esos gestos".

¿Cuánto donará?

Este martes, el sitio TMZ, publicó la cifra del cheque que Floyd Mayweather le enviará a la familia de George Floyd, la cual es de 88 mil 500 dólares.

Por otra parte, el sitio FightHype difundió un video en el que se ve al ex campeón muindial en su gimnasio contándoles a sus amigos por qué decidió donar el dinero.

"Estamos devolviendo así algo nuestra gente", sostuvo el ex púgil de 46 años, quien insistió: "No es diferente de todos los demás que apoyan a sus propios amigos, no hay diferencia entre los mexicanos que apoyan a los mexicanos, los dominicanos que apoyan a los dominicanos, los chinos que apoyan a los chinos, los puertorriqueños que apoyan a los puertorriqueños, yo soy un estadounidense negro. Yo apoyo mi gente primero".