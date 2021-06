Floyd Mayweather no pudo noquear a Logan Paul, y empatan en polémica pelea

Floyd Mayweather regresó al boxeo después de tres años para una polémica pelea de exhibición ante el youtuber Logan Paul, Money mostró su gran nivel a los 44 años, pero no pudo noquear a Paul tras ocho rounds en el Hard Rock Stadium.

La pelea fue de exhibición y sin jueces, por lo que la única forma de ganar era con un KO, algo que no pudo encontrar Mayweather, pese a su constante castigo contra Logan Paul.

Logan Paul is showing he has a very good chin. #MayweatherPaul



(via @ESPNKnockOut) pic.twitter.com/6QfwQbkRWC — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 7, 2021

El youtuber festejó el empate como una victoria, al salvarse de un KO ante uno de los boxeadores más importantes de la historia, quien hasta su retiro mantuvo un récord de 50 victorias, 0 empates y 0 derrotas.

Revive la pelea Floyd Mayweather vs Logan Paul EN VIVO

¡Se termina la pelea! Floyd Mayweather no pudo noquear a Logan Paul tras ocho rounds. No hay jueces, no hay ganador, solo muchos millones para el exboxeador y el youtuber

ROUND 7: Sin dar mucho espectáculo, Floyd sigue liderando ante Logan Paul pero no encuentra el KO

Round 6: Mayweather castiga a Logan Paul contra las uerdas y el youtuber no puede hacer nada ante Floyd

Round 5: Ante el cansancio de Logan Paul, Mayweather comienza con el espectáculo conectando duros golpes al rostro del youtuber

Jake Paul, el hermano de Logan, se muestra preocupado ante la superioridad de Floyd Mayweather

?? #mayweatherpaul #BraggingRights pic.twitter.com/Nnp9HPuHdv — Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) June 7, 2021

Round 4: Floyd Mayweather mantiene el castigo contra Logan Paul, el youtuber ya se muestra muy cansado

Trading blows in round 4 ???? #MayweatherPaul pic.twitter.com/jrAn0Vzo9R — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021

Round 3: Floyd Mayweather se mantiene defensivo y contragolpea de manera correcta contra Logan Paul

SHEESH ?? #MayweatherPaul pic.twitter.com/Xi7DvJbBcD — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021

Round 2: Mayweather demuestra una gran defensa a sus quitándose con facilidad los golpes que intenta Logan Paul

Roun 1: Floyd conecta una buena izquierda al rostro del Youtuber Y Logan Paul castiga a Mayweather con duros golpes antes de que tocara la campana Tune in on PPV now, it´s going DOWN ??#MayweatherPaul #BraggingRights pic.twitter.com/fxz2QVlbNx — Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) June 7, 2021

¡Arranca la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul!

¡Floyd Mayweather rumbo al ring del Hard Rock Stadium con todo y show musical del rapero MIGOS!

SHOWTIME ?? ??@FloydMayweather rolling up to the ring. #MayweatherPaul pic.twitter.com/t4zg7HofOD — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021

¡El youtuber Logan Paul salta al ring del Hard Rock Stadium!

It´s happening ????@LoganPaul on his way to the ring for the main event! #MayweatherPaul pic.twitter.com/EP7LG4yod7 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021

¡Ya suena el Himno de Estados Unidos en el Hard Rock Stadium!

Aunque se había prohibido la entrada de Jake Paul al Hard Rock Stadium, el hermano de Logan Paul ya lo visitó previo a la pelea

the younger us wouldn´t believe how far we´ve come. it´s showtime. love you to death big bro. @LoganPaul pic.twitter.com/7MRt8tHEtl — Paul Paul (@jakepaul) June 7, 2021

Estamos a pocos minutos de que arranque la esperada pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul ¿quién ganará?

¡LLEGÓ EL MOMENTO! ??



???? Floyd Mayweather ?? Logan Paul ????



Combate de exhibición a 8 rounds ????



Uno de los mejores de la historia regresa a los 44 años ????#ESPNKnockOut ??



?? EN VIVO ??

?? ESPN 2 (México y Centroamérica)

?? ESPN (Resto de Latinoamérica) pic.twitter.com/ShdDx2dR7P — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 7, 2021

Ya se disputa la pelea co-estelar, en unos momentos la polémica pelea entre Mayweather y Logan Paul

R1: Badou Jack comienza con mucha energía aunque conecta un golpe bajo... el referee cerca de las acciones solo advierte verbalmente al sueco. #ESPNKnockOut ??



?? EN VIVO ??

?? ESPN 2 (México y Centroamérica)

?? ESPN (Resto de Latinoamérica) pic.twitter.com/HrihJE0FWH — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 7, 2021

Así luce el Hard Rock Stadium para la pelea entre Mayweather y Logan Paul

La gente comienza a llegar al Hard Rock Stadium para la velada de FLOYD MAYWEATHER vs LOGAN PAUL @ENH_Deportes pic.twitter.com/hiZToaznuA — jorge ebro (@jorgeebro) June 7, 2021

Mayweather ya está en el Hard Rock Stadium, casa de los Delfines de Miami

Así llegó Floyd Mayweather para la pelea ante Logan Paul





(dmv)