Filtran video de jugadores del América en fiesta con escorts; les ponen multita

Los jugadores del América Roger Martínez y Nicolás Benedetti fueron exhibidos en una polémica fiesta que se habría realizado previo a sus partidos de Cuartos de Final ante Pachuca. En las fotos y videos se puede ver a los jugadores del Club América teniendo relaciones sexuales con escorts y violando los protocolos sanitarios de la Liga MX ante la pandemia de covid-19.

Los jugadores de futbol del Club América Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Leo Suárez y Richard Sánchez envueltos en fiesta con scorts en pleno torneo. Roger tuvo sexo enfrente de sus compañeros y Benedetti fue infiel con una scort, recién convertido en papá. pic.twitter.com/YIV6BFKc3Z — Baits México (@BaitsMx) May 25, 2021

Nicolás Benedetti, Roger Martínez, Richard Sánchez y Leo Suárez ya recibieron castigo por la fiesta. La Liga MX y la Comisión Disciplinaria anunciaron que los cuatros jugadores del América involucrados en el escándalo, recibirán una multa de 100 mil pesos cada uno.

??Comunicado Oficial:



Club América informa sobre la sanción de #ComisiónDisciplinaria pic.twitter.com/wCRxdEWSwJ — Club América (@ClubAmerica) May 26, 2021

Así fue la fiesta de los jugadores del América

Los videos y fotografías de la fiesta de los jugadores del América fueron revelados por TV Notas. Roger Martínez y Nicolás Benedetti se habrían ido de fiesta con algunas mujeres previo a sus partidos ante los Tuzos del Pachuca.

En dicha fiesta también habrían asistido más jugadores del América, entre ellos Richard Sánchez y Leo Suárez.

Misma Ropa ?? https://t.co/cKerm6MJrr pic.twitter.com/1TyWGGAsqc — Javier Mizar (@JavierMizar24) May 25, 2021

En las fotos y videos se puede ver claramente como Benedetti y Roger están en un sillón manteniendo relaciones sexuales con las mujeres, quienes lucen completamente desnudas.

La revista señala de la fiesta de los jugadores del América se realizó en una casa que fue rentada al sur de la Ciudad de México, en el Pedregal, y donde "hubo mucho alcohol y desenfreno".

Tremendo lo de Benedetti, un completo fracaso con América, de cristal, por 2 amagues me lo ponían como el nuevo Piojo Lopez y sale con esto

De Roger Martinez todos conocen sus problemas extra cancha que no lo han dejado explotar.

Leo Suarez y Richard Sánchez estarían involucrados pic.twitter.com/mFFWJD3DRu — DIEGOL ?? (@Diegol90Mx) May 25, 2021

La fuente asegura que la fiesta se habría organizado el 6 de mayo, tras clasificar a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando el América eliminó al Portland Timbers en el Estadio Azteca, y después de celebrar un asado en las instalaciones de Coapa.

El castigo de la Liga MX a los jugadores del América

Los cuatro futbolistas fueron sancionados con 100 mil pesos cada uno, luego de romper los protocolos de la liga MX que se mantiene ante la pandemia de covid-19.

Tras filtrarse los videos de la fiesta del América, se inició una investigación y este martes por la noche anunciaron los castigos.

"Al haberse analizado el día de hoy los sucesos acontecidos, se determina sancionar a los jugadores Roger Beyker Martínez Tobinson, Nicolás Benedetti Roa, Richard Rafael Sánchez Guerrero y Leonardo Gabriel Suárez, por hbaer violado el protocolo de Sanidad de la Liga MX, con una multa de 100 mil pesos a cada uno, tal y como lo establece dicho protocolo", anunció la liga MX.

Luego del anuncio de la Liga MX y la Comisión Disciplinaria, el Club América publicó un comunicado en donde respaldó la decisión y aseguró que los jugadores también serán sancionados internamente.

