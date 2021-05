Filtran video de jugadores del América en fiesta con escorts, antes de Liguilla

Los jugadores del América Roger Martínez y Nicolás Benedetti fueron exhibidos en una polémica fiesta que se habría realizado previo a sus partidos de Cuartos de Final ante Pachuca. En las fotos y videos se puede ver a los jugadores del Club América intimar con las escorts, violando los protocolos sanitarios de la Liga MX ante la pandemia de covid-19.

Los videos y fotografías de la fiesta de los jugadores del América fueron revelados por TV Notas. Roger Martínez y Nicolás Benedetti se habrían ido de fiesta con algunas mujeres previo a sus partidos ante los Tuzos del Pachuca.





En dicha fiesta también habrían asistido más jugadores del América, entre ellos Richard Sánchez y Leo Suárez.

Misma Ropa ?? https://t.co/cKerm6MJrr pic.twitter.com/1TyWGGAsqc — Javier Mizar (@JavierMizar24) May 25, 2021

En las fotos y videos se puede ver claramente como Benedetti y Roger están en un sillón manteniendo relaciones sexuales con las mujeres, quienes lucen completamente desnudas.

La revista señala de la fiesta de los jugadores del América se realizó en una casa que fue rentada al sur de la Ciudad de México, en el Pedregal, y donde "hubo mucho alcohol y desenfreno".

Tremendo lo de Benedetti, un completo fracaso con América, de cristal, por 2 amagues me lo ponían como el nuevo Piojo Lopez y sale con esto

De Roger Martinez todos conocen sus problemas extra cancha que no lo han dejado explotar.

Leo Suarez y Richard Sánchez estarían involucrados pic.twitter.com/mFFWJD3DRu — DIEGOL ?? (@Diegol90Mx) May 25, 2021

La fuente asegura que la fiesta se habría organizado el 6 de mayo, tras clasificar a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando el América eliminó al Portland Timbers en el Estadio Azteca, y después de celebrar un asado en las instalaciones de Coapa.

Los jugadores de futbol del Club América Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Leo Suárez y Richard Sánchez envueltos en fiesta con scorts en pleno torneo. Roger tuvo sexo enfrente de sus compañeros y Benedetti fue infiel con una scort, recién convertido en papá. pic.twitter.com/YIV6BFKc3Z — Baits México (@BaitsMx) May 25, 2021

Hasta el momento, ni el Club América ni los jugadores se han pronunciado al respecto de la polémica fiesta.

