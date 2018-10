Filtran video de Cristiano Ronaldo bailando con Mayorga antes de la supuesta violación

Luego de que Cristiano Ronaldo negara tajante las acusaciones de una mujer que asegura el futbolista portugués la violó en Las Vegas en 2009, un video salió a la luz mostrando a CR7 y la exmodelo Kathryn Mayorga, bailando cariñosamente.

El diario The Sun publicó el video y afirma que fue filmado con un celular en la zona VIP del club nocturno Rain, horas antes del supuesto abuso sexual. En los imágenes se puede obrservar como ambos conversan y se abrazan varias veces.

Mayorga presentó la semana pasada una denuncia en la que alega que el futbolista la violó analmente sin su consentimiento en 2009 después de haberse conocido en un club nocturno. Ante esto, la policía de Las Vegas, reabrió la investigación del caso.

Mientras tanto, el jugador de la Juventus ha negado las acusaciones de la mujer calificándolas de "noticias falsas" y afirmando que hay gente que quiere promocionarse usando su nombre.

Cristiano Ronaldo y su novia responden a la mujer que lo acusó de violación

(FOTO: THE SUN)

"Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas a mi costa", escribió Cristiano en su cuenta de Twitter.

"Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones", prosiguió Cristiano en un segundo "tuit", publicado pocos minutos después del primero.

Mujer que acusó a Cristiano Ronaldo de violación, rompe el silencio

Los abogados del astro portugués estudian demandar al diario alemán Der Spiegel, ya que dicho medio fue quien publicó la entrevista de Mayorga, asegurando que el luso pagó 375 mil dólares para no hablara de la violación.

Cristiano Ronaldo with Kathryn Mayorga, back in 2009.

Am I the only one who thinks that Mayorga is Ronaldo Jr's mother? This rapist thing is kinda odd... pic.twitter.com/16ASVLQTU5