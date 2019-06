Filtran mensajes de Whatsapp de Najila con su exabogado en donde acusa a Neymar de drogadicto

REDACCIÓN 09/06/2019 04:38 p.m.

Neymar sigue en la polémica con el caso de la supuesta violación de Neymar a la modelo Najila Trindade. Ahora han revelado algunos mensajes de Whatsapp de la mujer con su abogado.

La cadena de televisión brasileña, Record TV, sacó a la luz los mensajes entre la modelo y su exabogado, José Edgard Bueno en el que acusa a Neymar de drogadicto.

De acuerdo a Medio Tiempo, Najila escribió a su abogado lo que sucedió en París cuando regresó a Brasil. "¿Debo hacerme el examen médico hoy? Creía que no volvía a Brasil viva. Iba a denunciarlo en París, pero tuve miedo, allí sola. Está loco. ¡Dios mío!", dice en la conversación entre ellos.

"La ley te protege, si tienes fotos eso ya basta. Cuando te relajes un poco me mandas el material", le dice el exabogado.

"No quiero exponerme", contesta ella. "Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta.

Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo", dice la modelo brasileña.

Sin embargo, más tarde vuelve a hablar con su abogado y éste se molesta porque no le hace caso a sus recomendaciones. "Voy a publicar el vídeo. No quiero que Neymar salga limpio y siga feliz jugando y yo sufriendo estrés. No pienso sufrir sola", dice Najila. El abogado le responde: "La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos, lo mejor es que se busque un nuevo abogado". "Yo también lo creo", afirma Najila, dando por terminada la relación y asegura que enviará los documentos para finalizar el contrato.

Horas después, el abogado se comunica con ella y afirma que están siendo amenazados por el padre de Neymar pero no tienen miedo de nada. Ella responde que solo quiere cuidar tranquilamente de su hija.

dmv

