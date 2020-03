Fidel Kuri señala que hay amaños de partidos en Liga MX

El expresidente de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, señala que dentro de la Liga MX, hay partido arreglados y señala que siempre fue el personaje incómodo por la Federación Mexicana de Futbol.

En entrevista para Telemundo, Kuri comentó:

"El día 3 de diciembre fue la junta que yo estaba convocado, llevaba todas las pruebas para demostrar amaño de partido... es tema delicado, siempre lo he dicho y en las reuniones que yo iba a querer aclarar, siempre se los dije, aquí hay amaño de partido y se los comprobaba...".

El 4 de diciembre el Veracruz fue desafiliado por la FMF por no cumplir con los pagos a los jugadores y cuerpo técnico, pero desde que Fidel subió con la piedad a Primera División, detalla que siempre fue señalado como el personaje incómodo:

"Desde que yo subo deportivamente a Liga MX, no les pareció, soy el incómodo de la Federación, tan sencillo que era decirme, te pagamos, no te queremos, no eres bien recibido en el futbol mexicano, y me hubiera ido con mi lana".

Información de Telemundo

(Diego Gómez García)