Fidel Kuri, dueño de Veracruz, amenaza a la Liga MX tras brutal goleada ante Pachuca

Los Tiburones Rojos de Veracruz vivieron una de las peores actuaciones de su historia al caer por un escandaloso marcador de 9-2 en casa de Pachuca. Tras la brutal goleada, Fildel Kuri, dueño de Veracruz, arremetió contra la Liga MX y aseguró que este lunes "tendrán sorpresas en la liga" amenazando con revelar algunas cuestiones del organismo mexicano.

El lunes van a salir sorpresas, voy a sacar muchas cositas, muchos trapitos al sol, y hay que estarlo diciendo porque yo no soy de cuello blanco, entonces hay que decir las cosas como son y saldrá un reportaje con todo y bonito que le dedico a la Federación", dijo.

Kuri aseguró que pagará los 120 millones para su permanencia y que la franquicia no se moverá del Puerto, dejando en claro que no venderá el club, pues él no debe desprenderse de la institución.

Los 120 millones los voy a pagar y la franquicia se queda en Veracruz. Al dueño no hay que cambiarlo porque si lo cambian el equipo se va. Hay que cambias desde adentro, desde la Liga MX y que las cosas se hagan bien".

?? no pos wow ?? pic.twitter.com/i7lhPOHkzJ — Tiburones Rojos Fans (@TiburonesRojos) 14 de abril de 2019

También aseguró que pese al mal momento, Robert Dante Siboldi continuará como estratega del equipo: "El acuerdo con el entrenador siempre fue ´ven y ayúdame a limpiar la casa´ y lo estamos haciendo. Siboldi se queda conmigo porque realmente estamos haciendo pruebas hasta de los jugadores para ver qué tanto quieren al equipo y quién quiere quedarse", finalizó.

