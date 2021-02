Fidel Kuri acusa al gobierno de Veracruz por congelar cuentas de futbolistas

Hay mucho en juego. Hay inversiones que se han hecho. Yo hablo por mí, en el caso llevamos cinco años en el futbol. Regresamos a la Primera División al Veracruz. No había Primera División. Es un equipo que viene de abajo. Empezó como Orizaba, y bueno, al tener problemas con el gobierno anterior nos dejan sin equipo. Me llevo mis jugadores. Para nosotros, definitivamente no es lo mismo tener un equipo de Primera División, que de Liga de Ascenso, si tengo que pagar 120 millones por quedarnos, los pago”, señaló en entrevista para Fox Sports.