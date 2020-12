Fernando Schwartz, una vida dedicada a la historia del deporte

En cientos de fotografías que plasman una vida dedicada al deporte, el periodista deportivo Fernando Schwartz compartió sus anécdotas en 46 años de trayectoria que lo han llevado a entrevistar a los atletas más importantes del mundo.

Desde Muhammad Ali, Pelé, Diego Armando Maradona o Nadia Comaneci hasta Nelson Mandela o Juan Pablo II, el periodista que se formó con Jacobo Zabludovsky decidió mostrar sus mejores vivencias como periodista deportivo en las 371 páginas del libro titulado Fernando Schwartz.

En entrevista con La Silla Rota, el reconocido periodista señaló que la idea de publicar un libro surgió gracias a sus seguidores en redes sociales, quienes le pidieron mostrar las mejores fotografías que marcaron su trayectoria.

"Comencé a subir muchas fotografías a mis redes sociales y muchos de mis seguidores me escribían diciéndome ´oye por qué no te animas a publicar un libro´. De ahí surgió la idea de reunirse con Rodrigo Porrúa y lanzamos el libro digital con las mejores fotografías a largo de toda la trayectoria no en forma cronológica, sí por temas, y es un logro poderlo haber sacado aunque reconozco que es un egoteca personal sacada a la luz pública".

Fernando Schwartz era apenas un niño cuando tomó el camino que más tarde lo llevaría a ser periodista deportivo. Con tan solo 11 años y sin saber que cambiaría su vida, se inscribió para concursar en el Gran Premio de los 64 mil pesos en el tema de futbol mexicano.

"Tenía 11 años en 1971, me inscribí para concursar en el Gran Premio de los 64 mil pesos, tuve la fortuna de que me invitaron a participar a los dos meses de haberme inscrito y concursé en el tema del futbol mexicano del 69 al 71, cubriendo la Copa del Mundo del 70. Después de la dificultad de la pregunta de los 16 mil pesos, me retiré con 16 mil pesos porque mi papá pensó que era mejor que me retirara como ganador, no tanto por el dinero sino por cuestión de que no tuviera yo problemas en la primaria con las burlas de mis compañeros".

FOTO ANÉCDOTA 1971. Mi vida se enfiló a lo que es hoy. En el Gran Premio de los 64 mil pesos a mis 11 años me retiré con 16 mil. Última pregunta. Cómo quedo ???? vs ???? en el 70. Cuántos goles anulados. Quien los anotó. Árbitro y Abanderado que anularon. CORRECTO. Me retire ganador pic.twitter.com/jakqEu6nhh — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) April 21, 2020

Tres años más tarde, con 14 años, debutó en radio en el programa Comentando el Futbol con Jesús Domínguez García, a los 15 años no solo era corresponsal en el Estadio Azteca, un adolescente Schwartz vivió uno de los momentos más importantes de su carrera, una entrevista al ídolo Pelé.

La fotografía con el astro brasileño es una de las tantas que fueron publicadas en su libro, y a la que guarda mucho cariño, sin embargo, asegura que es injusto elegir una como favorita.

"Tuve la fortuna de conservar la mayoría de fotografías. Le tengo mucho cariño a la primera que me tomé con Pelé cuando tenía 15 años. También la del Papa Juan Pablo II, los presidentes con FIFA, en el Comité Olímpico Internacional, con Nadia Comaneci con quien conservo la amistad, son demasiadas, es muy injusto elegir una como favorita porque en realidad todas y cada una ocupan un lugar".

Feliz cumpleaños 80 al màs grande de la historia y un gran ser humano que me honra con su amistad. Edson Arantes Do Nascimento PELÉ pic.twitter.com/Vbe6Ml7cXF — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 23, 2020

Schwartz ha entrevistado a una infinidad de destacados personajes, no solo deportivos, también en el ámbito político y religioso, momentos que ha guardado con fotografías que ahora los apasionados del deporte y del periodismo pueden conocer a través de su libro.

"Es difícil escoger una entrevista, Muhammad Ali, Pelé, Maradona, Nadia Comaneci, nuestros medallistas Ernesto Canto, Raúl González María del Rosario Espinoza, Paola Espinoza. En el ámbito de la política tuve la oportunidad de entrevistar a Henry Kissinger secretario de estado, Nelson Mandela, pude convivir con Juan Pablo II, aunque no fue entrevista. Me considero muy afortunado con todas las vivencias que me han tocado vivir, además de entrevistar a los presidentes de los máximos organismos internacionales, eso es muy satisfactorio".

Fue en agosto de 1977 cuando ingresó a la Dirección de Noticieros y Eventos Especiales de Televisa, lugar donde desarrolló la mayor parte de su carrera a lo largo de 23 años.

En dicha empresa con 22 años, vivió una de las anécdotas que más recuerda en su trayectoria, misma que involucra a Diego Armando Maradona y Jacobo Zabludovsky.

El Boca Juniors de Diego Armando Maradona disputaría un partido amistoso en el Estadio Azteca ante el América, su mentor, Zabludovsky, le exigió a Schwartz regresar con Maradona para una entrevista en el estudio o de lo contrario era mejor que no regresara.

"Maradona no quería ir al estudio, Jacobo Zabludosky me mandó por él y me dijo ´si no regresas con él mejor no regreses´. Lo convencí preguntándole ´¿cuántos años tienes?´ me dijo 22, yo le dije ´yo igual y si no vienes conmigo me van a correr´. Se sensibilizó, nos fuimos y en camino me dijo ´oye pero me debes una´ y yo le dije ´las que quieras´, y me dice ´preséntame a Mariana´ y yo le digo ´caray en México hay muchas Marianas dime cual y yo te la presento´. Y resulta que era Mariana la de los Ricos También Lloran y así se conocieron Diego y Verónica Castro que después llevaron una buena amistad.

Uno de los momentos claves que Fernando Schwartz también destaca en su libro son los Juegos Olímpicos de Moscú, los cuales cubrió con tan solo 20 años de edad, y que significaron un parteaguas en su carrera como periodista.

"A los Juegos Olímpicos de Moscú les tengo mucho cariño porque yo tenía 20 años de edad, Televisa no iba a transmitir los juegos por la invasión soviética a Afganistán. Nos mandaron a Guillermo Ortega y a mí nada más a reportear y un día antes nos avisaron que sí íbamos a transmitir los juegos y bueno transmitimos desde allá y a mi regreso fue cuando me nombraron titular de 24 horas. Por eso le tengo mucho cariño a esos Juegos Olímpicos, pero cada cobertura tiene lo suyo he tenido viajes esplendidos y agradezco mucho a esta profesión de la oportunidad de viajar por todo el mundo y de conocer tanto mundo, tanta gente y de poder estar en tantos eventos importantes".

Fernando Schwartz aseguró que todo lo que es como periodista se lo debe a Jacobo Zabludovsky, y agradeció por la generación de periodistas de la que logró aprender todo sobre este oficio.

"Le tengo mucho cariño a Televisa, le aprendí todo a Jacobo Zabludosky, todo lo que soy como periodista se lo debo a sus regaños y a sus enseñanzas. También en radio, aprendí todo el arte el radio de Jesús Domínguez García, que me dio la oportunidad en Comentado el Futbol, en realidad a lo largo del camino he tenido grandes maestros porque creo que con la generación con la que me críe profesionalmente es una generación que difícilmente se va a poder repetir".

(dmv)