Félix Torres revela entre lágrimas el racismo en el San Luis vs Santos

"Quiero expresar algo sorpresivo en el encuentro que fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. A mis compañeros no les importa el color que yo tenga, ellos saben la persona que soy y saben el dolor que siento, amo mi color y quiero a mis compañeros porque ellos me defienden en todo lo que hago", mencionó.