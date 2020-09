Federico Viñas sufre accidente automovilístico al salir de Coapa

Federico Viñas se vio involucrado en un accidente vehicular al salir del entrenamiento. A través de redes sociales, aseguran que el choque fue contra un conductor de Uber en donde viajaba una señora. Familiares de la pasajera indican que venía conduciendo a alta velocidad, situación que el jugador desmintió.

Luego del incidente, el charrúa habló para la revista Récord, en donde declaró que el contaba con preferencia vial. Asimismo, aseguró que nunca hubo ningún acuerdo y que él no había tenido la culpa, que intentó ayudar a conseguir la ambulancia para la señora porque comentó que se había pegado en la cabeza y el únicamente quería ayudar.

El mensaje de Federico Viñas sobre el accidente automovilístico que tuvo el día de hoy.?????? pic.twitter.com/EFjxL0iLwA — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 25, 2020

"Iba por Calzada del Hueso, avenida donde tengo la preferencia. El accidente fue contra un chofer de Uber que estaba en su horario de trabajo y estaba con una mujer. Yo iba por Calzada del Hueso, él estaba del otro lado queriendo doblar para el lado donde yo venía. Yo iba de lo más tranquilo y vi que quería doblar pero como yo tenía la preferencia yo seguí. Él dudó, estaba entre frenando y no pisó el freno, se tiró y estaba yo ya demasiado cerca. Le agarré la rueda derecha de adelante", comentó el jugador americanista.

Asimismo, familiares de la pasajera publicaron el incidente a través de Twitter, comentando que Viñas no se preocupó si la señora o el conductor estaban bien, situación que desmintió Federico.

Amigos el jugador del @ClubAmerica Federico Viñas acaba de chocar el auto en donde estaba mi mamá y el del seguro esta de prepotente diciendo que mi mamá está invitando una lesión, el venía a mucha velocidad en una calle a un costado de Prepa 5. pic.twitter.com/NM9g7nydHp — Roa Bntt (@RoaBntt) September 25, 2020





"El hijo está subiendo publicaciones a Twitter dice que nunca me preocupé. Me enojé porque tenía la preferencia. Eso pasó a secundario y vi que la mujer se había golpeado la cabeza y yo, bajé del auto, y le pregunté cómo estaba y dijo que ella se había golpeado la cabeza y lo primero que intenté fue conseguir una ambulancia", aseguró.

Los mismos familiares indicaron que el uruguayo intentó hacer arreglos en la aseguradora, a lo que comenta que "No es nada que ver de lo que dice ahí, que nunca me preocupé y que yo quise hacer arreglos. Yo no tenía la culpa, yo tenía la preferencia. El chofer del Uber se dobló y le agarré la ruda de adelante. Si me preocupé".

(Por: Mariana Aguilar)