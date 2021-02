Fechas y horarios Jornada 1 Torneo Guard1anes 2020

Este viernes 24 de julio dará inicio el Torneo Guard1anes 2020. La justa iniciará con un solo partido debido a la reprogramación de dos juegos. Necaxa se medirá ante Tigres en el Estadio Victoria a las 21:00 hrs. En las últimas tres visitas que han tenido los universitarios, se han dado el lujo de salir con los tres puntos en la bolsa.

El sábado 25 de julio se disputarán tres encuentros: Chivas vs León, siendo el más partido más atractivo del día, se jugará a las 19:00 hrs. Seguido a las 21:00 hrs por Cruz Azul vs Santos y el Tijuana vs Atlas.

Pumas se enfrentará a Querétaro el domingo 26 de julio a las 12:00 hrs. Y a las 19:00 hrs. Será el encuentro entre Monterrey vs Toluca.

Para el cierre de la primera fecha, será el lunes 27 de Julio, Atlético de San Luis le hará los honores Juárez a las 18:00 hrs, seguido de Pachuca vs Amércia a las 20:00 y concluye la jornada 1 con el encuentro entre Mazatlán vs Puebla a las 22:00.

Dónde ver la Jornada 1 del Torneo Guard1anes 2020.

· Necaxa vs Tigres – Azteca 7 y TUDN

· Chivas vs León – Affizionados y Chivas TV

· Cruz Azul vs Santos – TUDN y Canal 5

· Xolos vs Atlas – Fox Sports 2

· Pumas vs Querétaro – Canal 2, TUDN y ESPN 2

· Monterrey vs Toluca – Fox Sports 2

· Atlético de San Luis vs Juárez – ESPN 2

· Pachuca vs Amércia – Fox Sports 2

· Mazatlán vs Puebla – Azteca 7

(Por: Mariana Aguilar)