Expresidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco paga fuerte fianza para dejar la cárcel

La expresidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, Effy Sánchez, quien fue acusada de peculado por el desvío de recursos públicos, abandonó la cárcel, luego de pagar una fianza de cuatro millones 100 mil pesos con 73 centavos y dejar dos depósitos por 30 mil pesos más, misma cantidad del desvío de fondos que se le acusa.

De acuerdo a la información publicada por CANCHA, el proceso de investigación continúa luego de las facturas falsas que presentó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Así, después de tres semanas de estar encerrada en el Reclusorio Norte, la exdirigente ha recuperado su libertad para continuar con su proceso.

Tras la fianza pagada, no se le fue retirado su pasaporte; sin embargo, Effy Sánchez conoce que no puede salir de territorio nacional, a pesar de ser considerado como un delito no grave. Además de que está obligada a presentarse a firmar semanalmente al penal donde estuvo recluida.

Sánchez dirigió por una década la Federación Mexicana de Tiro con arco, durante su gestión lo más sobresaliente fue la medalla de plata de Aída Román, y el bronce de Mariana Avitia, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, del cuarto lugar de Juan René Serrano en los Pekín 2008.

