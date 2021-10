Exjugadora deja en evidencia las impactantes carencias de la Liga MX Femenil

"En los últimos torneos cambian de directiva y vienen los problemas. Más allá de que no te pagan y no te dan cosas como a los hombres, dejo de jugar todo el torneo me citaron a un solo partido y no jugué. Fue cuando me dije que estaba dejando de lado tantas cosas que podía hacer y estudiar, daba todo por mi carrera al respetar la dieta, levantarme temprano, ir a entrenar", reveló Daniela Puulido con Werevertumorro.