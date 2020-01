Exhiben a #LadyCerveza, aficionada que incitó a la violencia en el Estadio de Chivas

Una aficionada de Chivas fue bautizada como #LadyCerveza en el duelo entre Chivas y Dorados de la Copa MX, luego de que lanzara su bebida hacia otras personas que se encontraban en las gradas, provocando un conflicto que casi termina en violencia entre los asistentes.

Las grabaciones originales fueron eliminadas, pero otros usuarios en redes sociales lograron guardarlas para hacerlas virales y señalar a la aficionada rojiblanca.

Una usuario en Instagram fue quien compartió los videos en donde se observa a la mujer, su presunta amiga, lanzar su cerveza mientras se ríe.

En otra historia, captó el momento en el que dos sujetos se gritan debido a que uno de ellos creyó que el otro fue quien lanzó el líquido, mientras graban el momento, de fondo se escuchan risas.

"Fui yo perdón", menciona la mujer mientras otra le pregunta "¿Se están peleando por ti guëy?", y su acompañante responde, "Guey, fui yo", en medio de risas.

Reprobable #LadyCerveza



El discurso tonto de los vatos: "si hubiera sido un hombre"



ASI SEA HOMBRE O MUJER ES IGUAL DE DELEZNABLE



La gente que pide veto al estadio es de aficiones contrarias. No los tomen en serio



Chivas debe tomar medidas vs la tipa: pic.twitter.com/ngaCCAeenC — D I A B L A (@ladiablarom) January 22, 2020

La encargada de subir los videos publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, que posteriormente borró, en el que justifica la acción de la aficionada de Chivas, diciendo que "van al estadio no a misa".

"Jajajajajaja wey relájense un chingo, van al estadio no a misa, a mí ya me ha tocado que me avienten vasos y no me enojo, el que se agüita pierde".

Hasta el momento Chivas no ha hecho comentarios ante lo sucedido con una de sus aficionadas en el Estadio Akron durante su derrota ente Dorados 2-1.

(dmv)