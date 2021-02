Exfutbolista Moctezuma Serrato, víctima de robo de auto en Morelos

Moctezuma Serrato Salinas, exdelantero de Pumas y América, fue víctima de la delincuencia en Cuernavaca, mientras dormía, le robaron su auto; lo reportó en redes sociales y ante la fiscalía de Morelos. Pero fue la ciudadanía quién lo encontró.

La mañana del 23 de julio Serrato se percató que su auto, Cabrio capota negra y color amarillo, “no estaba” donde lo dejó.

Morelos ocupa el sexto lugar a nivel nacional en rodo de autos, según información del Secretariado Nacional de Seguridad Publica.

“De inmediato revise las cámaras y veo al chavo que se lo llevó”, narró, el exfutbolista para La Silla Rota.

En el video, que registró una de las cámaras de vigilancia, se observa que en menos de 28 segundos, un hombre con pantalón de mezclilla claro, sudadera obscura y gorra deportiva, se hace la maniobra para concretar el robo.

El exfutbolista, vive en la colonia Teopanzolco de la capital de Morelos, en una zona relativamente segura, por lo que no fue raro estacionar su auto en la calle.

“De inmediato grave el video y lo subí a las redes sociales (su cuenta personal de Facebook) para pedir apoyo a la ciudadanía para encontrarlo y también me dirigí a la fiscalía”, explicó.

Serrato Salinas, tenía la esperanza de que “por el color que no es muy común y el tipo de auto alguien lo ubicara y me avisará”.

La publicación alcanzó mil 229 compartidas directas.

Mientras estaba en el largo proceso para que la Fiscalía General Estatal (FGE) iniciara la denuncia por robo y se subieran los datos de auto a la Plataforma Nacional del Registro Público Vehicular (REPUVE).

Recibió una llamada de un familiar que le alertaban que su cuenta de Facebook una persona le daba la ubicación de donde estaba el auto estacionado.

“Primero uno de mis hermanos verifico que la publicación fuera confiable y se trataba de uno de sus amigos (…) entonces, sin pensarlo me lancé”, detalló.

Dejó a medias los tramites en la FGE y llegó hasta la colonia Otilio Montaño.

“Y si ahí estaba, ya iba pero justo pasó una camioneta sin placas y luego otro auto (…) entonces me seguí y pedí apoyo de una patrulla y cuando llegaron me identifique como el dueño y me custodiaron para recuperarlo”, narró.

Con el apoyo de la gente en menos de nueve horas logró recuperar el auto que ha tenido desde hace más de 15 años

Serrato Salinas, recordó que recién llegaba al Club de Puebla, cuando uno de los directivos llego con el Cabrio.

“El color amarillo y el modelo, me cautivo, y le dije: me encanta tu auto, esta padrísimo. Su respuesta fue: ten las llaves y luego nos arreglamos”, recordó.

Fue una especie de compensación por la firma del contrato con ese equipo.

“Le tengo un especial cariño a este auto y fue gracias a la ciudadanía de Cuernavaca que lo pude recuperar y por eso doy gracias”, cerró con energía.

Desde hace nueve años se retiró de la cancha y se estrenó como Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, en la función pública

En 2017 fue titular de la Dirección del Deporte de Cuernavaca, durante la administración de Blanco Bravo.

Actualmente es director de gestión pública en la Secretaria de Desarrollo Social de Morelos, que fue dirigida por el ex árbitro Gilberto Alcalá hasta el pasado 29 de abril.