Exfigura de Europa se deshace en elogios hacia Raúl Jiménez

"Raúl Jiménez es un jugador que a mí me gusta muchísimo; si todavía jugara me encantaría jugar con él en estos momentos. Es un jugador que va muy bien de cabeza, siempre está cerca del gol. A mi me encantan los delanteros como Raúl que son delanteros completos y no sólo delanteros oportunistas; me gusta que también se pueda jugar con ellos y podamos elaborar una pared y ser importantes para el equipo", afirmó para ESPN.