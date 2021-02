Eve Torres, exluchadora de la WWE, recordó cuando Donald Trump se sobrepasó con ella

El pasado lunes se conmemoró el día del presidente en Estados Unidos, Eve Torres, ex luchadora de la WWE aprovechó la situación para platicar la anécdota cuando Donald Trump la hizo pasar un momento incómodo.

Por medio de Instagram la exdiva de la lucha estadounidense, posteó una imagen en donde sale con Trump, sujetando la cadera, o eso aparenta. La imagen es acompañada con el mensaje

“Feliz día de los Presidentes. He tomado fotos con miles de hombres en bases militares, en eventos de la WWE y fichajes, y muy pocos me han agarrado y atraído con tanta fuerza como él sin conocerme. Por supuesto, en ese momento creía que era mi trabajo ser un deleite visual en una foto para este supuesto multimillonario y seguir el juego. En realidad, es difícil para mí ver esa foto porque me recuerda mis creencias sobre mi valía en ese momento”.

Información de Mediotiempo