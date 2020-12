"Estrellas del futbol preferirán México que Europa": Mikel Arriola

El futbol mexicano iniciará una nueva estructura de la mano de Mikel Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX que tiene claro sus misiones deportivas y financieras. En ellas incluye control financiero, invertir en talento para mejorar el espectáculo, transparencia, la Liga MX Femenil como prioridad, seguir erradicando prácticas como el pacto de caballeros o problemas como los que generó el equipo de Tiburones de Veracruz, y el objetivo más importante, una liga norteamericana con la fusión de la Liga MX y la MLS.

Mikel Arriola fue presentado el pasado lunes como el nuevo presidente del balompié azteca, y en entrevista exclusiva con La Silla Rota, detalló los motivos por los que la Liga MX busca una fusión con la MLS, su máxima prioridad, con el objetivo de que las estrellas jóvenes del futbol preferirán jugar en la liga norteamericana que en Europa.

"En México queremos ver las estrellas que llegan a la MLS, pero nuestros 33 millones de paisanos en Estados Unidos quieren ver a las Chivas, al América, al Cruz Azul, yo creo que en ningún lugar del mundo sucede. Por eso es tan importante lograr un mecanismo de competencia norteamericana conjunta. Si quieres primero con seis, ocho y después con dieciséis equipos, pero estamos sentados en un activo que podemos comercializar en Estados Unidos de manera plena, y además podemos traer a nuestros aficionados locales las estrellas que vienen de Europa, y en una de esas, a mediano plazo, van a preferir las estrellas jóvenes jugar acá que jugar en Europa".

La llegada del exdirector del IMSS a la presidencia de la Liga MX sorprendió a todos, sin embargo, el proceso que realizó con Enrique Bonilla, a quien remplazará en el mando, inició desde principios del 2020.

"Fue un proceso de selección que inició a principios de año, lo que hizo Enrique (Bonilla) fue abrir un proceso a partir de head hunters. En enero a mí me buscan, él lo que pensaba era en un perfil con experiencia en la parte administrativa, con antecedentes deportivos y buena capacidad de comunicar con los actores con los que se relaciona la liga", destacó.

Con su llegada a la Liga MX, Arriola busca erradicar algunas prácticas que han puesto en polémica al futbol mexicano, como el Pacto de Caballeros o dueños y equipos con problemas de control financiero, como el club Tiburones de Veracruz con Fidel Kuri que pusieron en peligro a toda la competencia.

"Tenemos que dividir en tres ejes el tema de la transparencia de los equipos. Primero los problemas que Veracruz generó provocaron que fuéramos al control económico en la Liga de Expansión. Después en el draft con el pacto de caballeros generó una reacción de la Cofresi, la Liga MX acató la resolución y hoy ya no existe esa práctica monopólica. Y para transparentar el origen de los recursos lo que se hizo fue una legislación con la Ley Antilavado, que te pone filtros y banderas amarillas o rojas, que cuando se genera una situación inusual en el futbol, pues con la Ley Antilavado se reporta".

La multipropiedad es otro de los escenarios que más críticas genera en el futbol. Existen estatutos de la FIFA que prohíben esta práctica, pero Arriola, quien practicó pelota vasca como amateur, asegura que en su mandato se generará un escenario de inversión atractivo para terminar con esta práctica.

"La multipropiedad tiene que ver con el mercado, si nosotros hacemos más atractivo invertir en el futbol mexicano, en el caso de que llegamos a algo con la MLS, yo creo que el tema de invertir en el futbol mexicano va a ser muy atractivo.

Hoy tenemos multipropiedad porque los inversionistas en el futbol son acotados, pero cuando mandas el mensaje al mercado de que México va acceder los derechos de transmisión de los partidos de la MLS junto con los equipos mexicanos, se acaba la multipropiedad porque todo el mundo quiere entrar. Lo que hay que hacer es mejorar el escenario de inversión para terminar con esta práctica".

Hace unos meses, en medio de la pandemia de covi-19, el futbol mexicano dio el paso a la eliminación, al menos por seis años, al Ascenso y el Descenso, y en su lugar llegó la Liga de Expansión, además, se habló de tener 20 equipos en la máxima categoría. Sin embargo, el regreso del Ascenso y del Descenso solo entrará en discusión cuando los equipos mantengan un control financiero para evitar casos como los de Veracruz.

De los errores se aprende y Mikel Arriola, originario de la Ciudad de México, aseguró que tras el mal manejo de lo sucedido con Veracruz, el aprendizaje dejó una transparencia de finanzas en la Liga de Expansión.

"Un punto de partida para el regreso del Ascenso y del Descenso es lo que pasó con Veracruz, ese equipo no tenía controles financieros, Veracruz generaba más deuda que ingreso y ese desbalance fue por no tener control económico en los equipos. Lo que pasó con ese equipo puso en riesgo al sistema y a la competencia, porque no solo los jugadores del Veracruz pararon porque no les pagaban, sino que los demás jugadores también querían parar. Por un equipo así se puso en riesgo a la competencia en su totalidad, entonces ese aprendizaje lo que motivo fue que en la Liga de Expansión se condicionó que los clubes transparentaran sus finanzas, algo que ha recalcado FIFA. En expansión hoy ya tenemos forma de controlar ese flujo.

A mediano plazo vamos a tener equipos en expansión que si ascienden no van a tener un contraste con los equipos que estén jugando arriba y será ahí cuando estemos cómodos para hablar del regreso del Ascenso y del Descenso".

Una de las misiones del ganador de siete medallas de plata en mundiales de pelota vasca, se centra en mejorar el espectáculo de la Liga MX a favor de la Selección Mexicana, y para lograrlo, espera invertir en talento y centralizar los derechos de transmisión.

"La clave se llama fuerzas básicas. El reparto en la Liga de Expansión cuando eran negociaciones internacionales de los equipos de Ascenso con las televisoras, hablamos de que recibían 500 mil pesos al año, hoy con la concentración de los derechos en la Expansión, el promedio de los ingresos de los equipos es de alrededor de 3 millones, los equipos tienen más recursos para seguir buscando y debutando chavos, yo no le veo otra más que invertir en capital humano y en talento y eso implica que si logramos ser consistentes en mejorar el talento, vamos a entregar un mejor espectáculo tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana.

Con Enrique Bonilla, el futbol mexicano vio el nacimiento de la Liga MX Femenil, competencia es una prioridad para el excandidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2018, con el objetivo de que las mujeres puedan pensar en un plan de vida como futbolistas profesionales.

"Es mi prioridad. Si comparas la última temporada antes del covid respecto a los resultados que tuvo la Liga MX Femenil en audiencia y asistencia a estadios, ya se está pareciendo a la Liga de Expansión. Entonces lo padre es que vamos a poder comercializar sus derechos, primero esperamos que se homogenicen los equipos, y luego ir comercializando los derechos, y ahí sí empezar a construirles una base sólida en términos de remuneraciones para que las mujeres puedan pensar en un plan de vida en el futbol profesional".

La Liga MX buscaría ir por el camino de los derechos de transmisión centralizados, como ya lo hizo con la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión.

"En liga MX Femenil y Expansión se centralizaron, y yo creo que eso es algo que tiene muy buena inteligencia económica, por ahí debe de ir. En la Liga MX se está esperando una resolución del IFETEL respecto a uno de los cuatro jugadores de derechos y vamos a esperar después de esa resolución para tocar base con los dueños y ver cuál es el siguiente paso".

En su experiencia como servidor público, Mikel Arriola espera poder aportar a la Liga MX en lo administrativo y en lo económico, como ya lo hizo regulando la Cofepris y evitando la quiebra del IMSS.

"Hay dos ejemplos donde yo enfrente escenarios parecidos, primero cuando regulé al 10 /11 por ciento el PIB en la Cofepris, los precios bajaron 60 por ciento. A mí me gusta diagnosticar, diseñar medidas y ejecutarlas. Lo que buscó llevarle a los dueños de la Liga MX son alternativas eficientes, lógicas y con rigor académico y económico, y ahí puedo ayudar mucho. Y lo otro es lo financiero, en el IMSS me tocó la fortuna de sacar al IMSS de la quiebra".

Liga MX ha estado en la órbita de la Unidad de Inteligencia Financiera, Arriola asegura que tiene una responsabilidad para ser transparentes con el gobierno.

"La Liga MX mandó una muy buena señal al firmar la ley antilavado, y yo lo voy a seguir haciendo con el gobierno, yo tengo la responsabilidad de que la Liga MX sea muy transparente con el gobierno".

Para el exdirigente del IMSS, los objetivos a corto, mediano y largo plazo son claros: "En corto plazo esperamos mantener la operación de las tres ligas, en el mediano incrementar los ingresos de las tres ligas para reinvertirlo en jugadores y así mejorar el espectáculo y la asistencia para la afición; y en largo plazo una liga nortemamericana".

Tras la Asamblea de dueños del pasado lunes, donde Arriola fue anunciado como presidente, los dueños hicieron algunas peticiones, y pusieron a la internacionalización de la Liga MX como prioridad.

"Lo que dijeron los dueños fue el tema de internacionalizar y aquí seguir generando un escenario para que se incremente la inversión del futbol, en lo especifico no hubo ningún comentario".

El próximo año la Liga MX piensa repetir el escenario del 2020, al menos durante el Clausura 2021, y la afición no regresará a los recintos.

"Vamos a ser muy respetuosos de lo que diga la autoridad, pero el primer semestre va a ser igual que este torneo, no creo que habrá condiciones para jugar con público. Y espero que el despliegue de la vacuna hacia el año que viene sea suficiente para poder tomar la decisión de poder volver a la normalidad".

En los últimos años, algunos futbolistas han ocupado las redes sociales para denunciar ciertas situaciones como la falta de pago, jugadores que sufrieron algún accidente o problema de salud y terminaron sin respaldo. Para Mikel Arriola, esta será una oportunidad para mostrar respeto por los jugadores.

"Siempre abiertos, pero no lo llamaría sindicato, el jugador merece mucha dignidad y yo encantado de sentarme en las siguientes semanas con los jugadores, las asociaciones. En el IMSS tenía un sindicato ente jubilados y activos de 700 mil, entonces yo encantado de hablar con ellos".

