"Estoy listo para hacer historia": "El Canelo" le responde a Billy Saunders

Luego de que Billy Joe Saunders expresara su sospecha sobre la pelea que tendrá ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez ya podría estar arreglada, "El Canelo" le responde.

"Sé lo que tiene Saunders, es un peleador rápido. Se mueve mucho, zurdo, difícil, pero en estos niveles me tengo que acoplar a cualquier estilo y estoy listo para hacer historia y para cualquier estilo", aseguró el boxeador mexicano.

"Me siento en mi mejor momento. Tenía muchas ganas de pelear. Duré 13 meses sin pelear y esta es la razón por la que casi, en cinco meses, voy a pelear tres veces. Me siento contento y listo, el boxeo es mi vida", agregó el "Canelo" Álvarez.

Estas declaraciones llegaron luego de que Saunders confesara que, "tal vez la pelea ya está arreglada, sería un escándalo si ya está arreglada y los resultados ya están predispuestos".

Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo, así que dos cosas: o los resultados de esta pelea ya están arreglados o van a rodar los dados con justicia para todos

Recientemente, Álvarez unificó dos títulos apenas en diciembre de 2020, por lo que aseguró: "voy a ganar, sin duda. Estoy entrenando al cien. Vine a ganar y quiero hacer historia. Es lo único que pasa por mi cabeza".

Mientras tanto, el púgil prodigio en el Reino Unido ha confesado que enfrentar al mejor libra por libra del momento ha sido uno de sus objetivos más anhelados en su carrera, pues "'Canelo' ha estado en mi radar desde que me hice boxeador profesional. Es uno de los rivales que siempre he querido enfrentar y ahora me toca brillar", dijo.

LAS DUDAS DE SAUNDERS

Saunders mostró su inquietud sobre la pelea que tendrá contra "El Canelo", luego de que el promotor Eddie Hearn diera a conocer que ya planea un combate para unificar en las 168 libras entre "Canelo" Álvarez y Caleb Plant, lo que hace pensar que la pelea entre Álvarez y Saunders, ya está arreglada a favor del mexicano.

El pugilista tapatío busca tener los títulos supermedianos de la AMB, CMB, FIB y OMB, aunque primero debe vencer a Saunders en la pelea del próximo 18 de mayo.

"Cuando la gente hace otros planes antes de que este plan se concrete se debe a ciertas cosas", aseguró Billy Joe Saunders en una entrevista para iFL.

