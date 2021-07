Estoy harto que pongan a mi papá en mi contra: Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. volvió a hablar de su padre y de la relación que tiene con Saúl Canelo Álvarez, para asegurar que no le duele porque es solo publicidad.





Tras protagonizar su pelea de despedida ante Macho Camacho Jr., JC Chávez arremetió contra sus hijos y les recomendó que mejor se retiren del boxeo.

Esa noche cuando El César del Boxeo estaba en el último round de su pelea de exhibición ante Héctor Camacho Jr, le pidió a Saúl "Canelo" Álvarez subir al ring. Algo que habría calado a Julio César Chávez Jr.





"La verdad no me duele, le tengo admiración, me había dicho otra cosa, y pues le preguntan en el momento, y con la euforia lo hace. Es libre de decir lo que quiera (mi papá), es su opinión, pero si son tus hijos, ayúdales. Yo hubiera dicho: 'Fue una pelea pareja y se podía ir para cualquier lado'. No entiendo cómo me quiere retirar", aseguró en entrevista para Cancha.





Julio César Chávez Jr. perdió esa noche contra Anderson Silva, y Omar ante uno de los hermanos del El "Canelo".

Chávez Jr. También aseguró que está harto de que siempre quieran poner a su padre en su contra.





"Estoy harto que se aprovechen de mi papá para ponerlo en mi contra. Se aprovechan de mi papá y no es correcto eso".





Sin embargo, Chávez Jr. afirma que no le dolió el abrazo que se dieron su padre y "Canelo" en el ring. Lo ve más como algo de publicad.





"No pensé nada (del abrazo), la verdad respeto a todos, pero sí le dije a mi familia que no tomen esas palabras que declaró mi papá como boxeador. Lo del 'Canelo' se me hizo que fue algo que estuvo bien, se engancharon y es algo bueno para la publicidad. ('Canelo') necesita de Julio César Chávez, 'Canelo' es una sombra que siempre va a traer".

Chávez también señaló que El Canelo lo único que tiene es envidia a su padre.





"El 'Canelo' le tiene envidia (a mi papá) porque nunca va a poder pelear tantas defensas contra los mejores del mundo, entonces no me molesta. Es algo raro (la cercanía de Julio César Chávez y Saúl), porque tengo hijos, y yo a mi hijo... no a 'Canelo' porque es el mejor peleador de todos, tiene un buen equipo, lo respaldan. Eddy Reynoso, mis respetos para Eddy, gran persona y entrenador".





Por último, Chávez señaló que él muy bien podría ganarle a Saúl Álvarez.





"Pienso que yo, en 175 libras, le puedo dar una gran pelea, por el peso y por mi estilo".





