Estos son los juegos más esperados tras el sorteo de la Champions League

Este jueves se celebró el sorteo de una nueva edición de la UEFA Champions League, esta vez del periodo 2019-2020.

Destacan enfrentamientos ya establecidos como: PSG vs Real Madrid, Bayern Munich vs Tottenham, Juventus vs Atlético de Madrid, Liverpool vs Napoli, Barcelona vs Borussia Dortmund, Barcelona vs Inter de Milán, Chelsea vs Ajax, entre otros.





LOS GRUPOS





Grupo A

PSG

Real Madrid

Club Brujas

Galatasaray





Grupo B

Bayern Munich

Tottenham

Olympiacos

Estrella Roja





Grupo C

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta





Grupo D

Juventus

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv





Grupo E

Liverpool

Napoli

Salzburgo

Genk





Grupo F

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter de Milán

Slavia de Praga





Grupo G

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig





Grupo H

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille





The official result of the 2019/20 #UCLdraw! ??



3? toughest groups are __ __ & __ ?? pic.twitter.com/c7Xdro1vhn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019





CALENDARIO DE LA TEMPORADA





17/18 de septiembre: primera jornada fase grupos.

1/2 de octubre: segunda jornada fase grupos.

22/23 de octubre: tercera jornada fase grupos.

5/6 de noviembre: cuarta jornada fase grupos.

26/27 de noviembre: quinta jornada fase grupos.

10/11 de diciembre: sexta jornada fase grupos.

16 de diciembre: Sorteo octavos de final.

18/19/25/26 de febrero: Ida de octavos de final.

10/11/17/18 de marzo: Vuelta octavos de final.

20 de marzo: Sorteo de cuartos y semifinales.

7/8 de abril: Ida cuartos de final.

14/15 de abril: Vuelta cuartos de final.

28/29 de abril: Ida semifinales.

5/6 de mayo: Vuelta semifinales.

30 de mayo: Final en el estadio Ataturk de Estambul.