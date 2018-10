Estos futbolistas se disputarán el Balón de Oro

Este lunes la revista France Football dio a conocer la lista de los candidatos al Balón de Oro 2018, dicha edición será especial e histórica, ya que por primera vez se entregará este galardón en la rama femenil.

El equipo varonil con más nominados es el Real Madrid, con ocho, Bale, Benzema, Courtois, Isco, Marcelo, Modric, Sergio Ramos y Varane. El segundo conjunto con más representantes es el Liverpool, con cuatro: Alisson, Firmino, Mané y Salah.

?? We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj

Por primera vez en la historia, la revista France Football entregará el premio al Balón de Oro Femenil y se han dado a conocer las 15 nominadas a dicho galardón, entre las que destaca la brasileña Marta Vieira, ganadora del FIFA The Best como Mejor Jugadora del Año. De la lista definitiva, siete de las 15 futbolistas nominadas juegan en el Olímpico de Lyon: las francesas Amandine Henry, Amel Majri y Wendie Renard; la inglesas Lucy Bronze; la noruega Ada Hegerberg; la alemana Dzsenifer Marozsán, y la japonesa Saki Kumagai.

For the first time in history, France Football will reward the Women's Ballon d'Or! Here are the nominees for our 2018 edition... #ballondor pic.twitter.com/nM3slgQihC