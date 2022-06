¿Estará prohibido ondear la bandera LGBT+ en el mundial Qatar 2022? Esto sabemos

A cinco meses de que inicie el mundial de futbol Qatar 2022 se hizo viral una supuesta declaración de Nasser Al-Khater, portavoz de la Copa Mundial de aquel país, en la cual advierte a los aficionados sobre la portación de la bandera del orgullo LGBT+.

"Quien luzca la bandera LGBT en la próxima Copa del Mundo de futbol, será arrestado por 7 u 11 años. Estamos en un país islámico, se debe respetar nuestra religión, creencias y cultura", se lee en el presunto mensaje.

What a time to be alive. pic.twitter.com/9IWF9I8ser — Carlos Villodres (@vicarlos) June 27, 2022

Sin embargo, algunos medios en España como El Confidencial y El Mundo difundieron las declaraciones de Al-Khater, inclusive Íñigo Errejón, diputado del partido Más País propuso que a modo de protesta, la selección española juegue su primer encuentro con el uniforme con los colores LGBT+.

Dice el portavoz del mundial de Qatar que la bandera arcoíris es ilegal en su país. La selección española debería dar un ejemplo de libertad y lucirla en el primer partido ? pic.twitter.com/f1sSHH5ux9 — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 28, 2022

Por otra parte, Huffington Post publicó que las declaraciones de Nasser Al-Khater son falsas luego de haber consultado fuentes cercanas a los organizadores de la justa mundialista.

¿QUÉ DICE LA FIFA?

En tanto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo durante la reunión en Doha en abril de este año que "todo mundo verá que todos son bienvenidos aquí en Qatar, incluso si hablamos sobre la comunidad LGBT+".

Sin embargo, de acuerdo con la agencia AP, el mayor general de la policía de Qatar, Abdulaziz Abdullah Al Ansari señaló en abril que las parejas LGBT+ serán bienvenidas y aceptadas. Recordó que las relaciones entre parejas gay se consideran un delito en ese país.

En este mismo tenor, adelantó que, si algún aficionado ondea la bandera del orgullo LGBT+, se le retirará para evitar posibles agresiones provenientes de otras personas, no porque estas estén prohibidas.

"No podemos cambiar las leyes. Uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo", sostuvo Abdullah y opinó que las personas LGBT+ no deben manifestarse en un estadio de futbol sino donde no estén prohibidas las relaciones entre parejas del mismo sexo.

