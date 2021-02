Estallan contra Faitelson por confundir a Solari, nuevo DT del América

El Club América oficializó la llegada de Santiago Solari para dirigir al equipo en el Guard1anes 2021. Con las diversas reacciones que causó la nueva contratación de las Águilas, el comentarista David Faitelson fue atacado por confundir al estratega con su hermano Esteban.

"No sé cuáles son los méritos de Esteban Solari para dirigir al América. Su paso por el Real Madrid no significó demasiado. No tuvo otro club trascendental en la primera división. Es un plan de algún vivaz promotor ha prometido la luna y las estrellas en Coapa", compartió en Twitter.

No sé cuáles son los méritos de Esteban Solari para dirigir al América. Su paso por el Real Madrid no significó demasiado. No tuvo otro club trascendental en la primera división. Es un plan de algún vivaz promotor que ha prometido las luna y las estrellas en Coapa... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 29, 2020

Inmediatamente, usuarios de la red social lo corrigieron sobre el nombre del nuevo técnico azulcrema, ya que es Santiago quien tomará las riendas y tuvo paso por la Liga Mx siendo jugador del Atlante.

Faitelson criticó la apuesta del cuadro de Coapa y por Solari, pues analizó su fracaso en el Real Madrid y escribió que extrañarán a Miguel Herrera, quien fue cesado de su puesto tras un problema extracancha durante el encuentro ante el LAFC en la semifinal de la Concacaf Liga de Campeones.

El argentino Santiago Solari es la apuesta del América. Su único trabajo como entrenador fue un rotundo fracaso. La realidad es que no pudo en el Real Madrid. En Coapa van a extrañar al "Piojo"... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 29, 2020

"El argentino Santiago Solari es la apuesta del América. Su único trabajo como entrenador fue un rotundo fracaso. La realidad es que no pudo en el Real Madrid. En Coapa van a extrañar al ´Piojo´", escribió.

(MAC)