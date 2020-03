Esposa de Renato Ibarra rompe el silencio y narra la agresión

Luego de ser arrestado y trasladado al Reclusorio Norte señalado de violencia familiar y tentativa de feminicidio, este martes fue revelada la declaración en contra de Renato Ibarra, jugador del América, por parte de su pareja embarazada Lucely Chalá, a quien golpeó la noche del jueves.

Ibarra y otras cuatro personas, se encuentran detenidas después de golpear a Lucely Chalá de 24 años, y a su hermana Karen Chalá de 31.

Luego de que se divulgara la información de la agresión, el futbolista ecuatoriano intento fingir que todo era un malentendido, escribiendo un mensaje en su cuenta de Twitter en donde negaba todo y aseguraba que "nunca tocaría a una mujer". Sin embargo, horas después las investigaciones y declaraciones se dio a conocer que las autoridades lo habían retenido en su domicilio por golpear a su esposa.

Actualmente la víctima se encuentra hospitalizada y en recuperación. Lucely concedió una entrevista para la revista TV Notas, en donde narró lo sucedido aquella noche y cómo ha respondido Club América.

Semanas antes de la agresión, Lucely señaló que tuvieron una crisis de pareja. Con Renato Ibarra recuperándose de una lesión, el jugador del América comenzó a tratarla mal, le pidió que se separaran y ella acudió a un abogado por la violencia emocional y verbal que él estaba teniendo hacia ella "pues me menospreciaba".

La esposa del jugador ecuatoriano también comentó que su hermana Karen la visitó semanas atrás para ayudarla con su embarazo, por ese motivo Ibarra mandó a traer de Ecuador a sus familiares (también arrestados por la agresión): Alexandra, el esposo de ella, Marlón; su hermano Bayron y su esposa Tania, y Víctor, un amigo en común.

"Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente (perdió a un bebé en diciembre) que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí! Lo bueno es que en la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor".

"Renato les dijo a sus familiares: ´Vengan, péguenles!´, entonces atacaron a mi hermana; la tenían en el piso, la golpearon. A mí me tenían contra la pared mientras a ella le pegaban".

"Yo estaba encorvando a mi bebito. También estaba mi hijo presente viendo todo y de eso Renato estaba consciente, mi niño gritaba: ´No le peguen a mamá, déjenla´, tenía una espada y les quería pegar para defenderme (llorar). Sentí mucho miedo".

Lucely también aseguró que el Club América se mantuvo en contacto con ella.

"Jamás me ofrecieron dinero ni intentaron sobornarme; me dijeron que el club estaba apoyándome a mí a mi bebé, y que iban a esperar a que las autoridades aclararan todo".

(Daniela Muñoz)