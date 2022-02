"Espero que me queden cuatro o cinco años más para seguir jugando": Cristiano Ronaldo

Londres.- Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, aseguró que sabe que no le faltan muchos años para dejar de jugar, pero que espera tener aún "cuatro o cinco por delante" para "seguir ganando cosas".

El futbolista portugués concedió una entrevista a Dazn en la que repasó su trayectoria.

"Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas", dijo Cristiano.

"Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir 'por donde he pasado, dejé mi marca'. Y eso a mí me deja feliz", apuntó.

"Tú tienes que ser inteligente y decir que, cuando tienes 8, 20 o 25, no es igual que 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes en unas cosas, pero ganas en otras y tener el correcto equilibrio para poder seguir compitiendo y estar al más alto nivel", añadió.

Cristiano, que se quedó sin marcar esta semana en el Wanda Metropolitano, jugará este fin de semana contra el Watford en la Premier League. El portugués es el máximo artillero de los "Diablos Rojos" esta temporada con quince tantos.

¿A QUÉ EDAD SE RETIRARÁ CRISTIANO RONALDO?

A sus 36 años, el astro portugués sigue demostrando que la edad es solo un número y que para competir en los niveles más altos del fútbol se necesita disciplina. A pesar de ello, CR7 dejó en claro hasta qué edad le gustaría seguir jugando.

"Yo estoy feliz. Quiero continuar aquí, después veremos qué pasa, si llego a jugar a los 40 años, 41 o 42. Pero lo más importante es disfrutar el momento", comentó Cristiano en entrevista para ESPN Brasil.

Asimismo, "El Bicho" aseguró que hasta el momento no se ha quedado con algún pendiente dentro de su trayectoria.

"Todas las experiencias a lo largo de mi carrera fueron bonitas, independientemente del resultado. Independientemente de haber logrado cosas importantes, como ganar la Champions, que es el mejor título para un equipo de fútbol. No me arrepiento de todas las experiencias y las decisiones que tomé, porque la vida es de experiencias y momentos, y yo pude disfrutar esas experiencias y momentos".

Hasta el momento Cristiano Ronaldo suma un total de 34 títulos dentro de su carrera: 1 con el Sporting, 10 con el Manchester United, 16 con el Real Madrid, 2 con la selección de Portugal, aunado a los 5 balones de Oro y 4 Botas de Oro.