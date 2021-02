Escándalo sexual en la NBA: acoso y tocamientos a empleadas de Dallas

El ex CEO de los Dallas Maveriks, Terdema Ussery, ha sido señalado por numerosas trabajadoras de la franquicia, por acoso sexual y conducta inapropiada durante los 18 años que estuvo al frente del conjunto de Dallas.

En un reportaje que publica ‘Sports Illustrated’, las empleadas explicaron el acoso verbal y físico que sufrieron, como “comentarios fuera de tono” y “tocamientos inapropiados”, durante el tiempo en que Ussery trabajó en Dallas, hasta su salida en 2015.

“Era un Animal House (en referencia a la película ‘Desmadre a la Americana). Y digo ‘era’ porque ya no trabajo allí, estoy segura de que sigue pasando lo mismo”, explicó una de las trabajadoras.

Otra empleada aseguró que el problema nunca fue con los jugadores, y se refirió a la organización como un “zoo”.

“Trabajando con los jugadores no he tenido ningún problema, me relajaba, pero cuando iba a mi escritorio la cosa empeoraba”. “No me sentía segura yendo a trabajas, y después nos preguntamos por qué no hay más mujeres trabajando en el mundo deportivo”, argumentó otra.

En el reportaje, los empleados entrevistados hablaron de una “cultura corporativa plagada de misoginia y comportamiento sexual vejatorio”.

Mark Cuban, propietario del equipo, ha asegurado que no tenía constancia de ningún problema en la organización, y los Maveriks ya han despedido a su responsable de Recursos Humanos, Buddy Pittman, y han suspendido a su responsable de su web, Earl K, Sneed, también acusado de conducta inapropiada hacia hacia varias mujeres.

“No podría decir cuántas veces le pregunté a nuestro director de recursos humanos… ¿tenemos algún problema?, ¿hay algo que deba saber o tener en cuenta?... y siempre me dijo que no”, se justificó el dueño de la organización, misma que ya había iniciado una investigación sobre “conductas inapropiadas contra empleadas en los últimos años”.

“La organización de los Mavericks se toma muy en serio las acusaciones. Hemos informado a la Liga y hemos contratado a un abogado externo para realizar una investigación exhaustiva e independiente”.

The Dallas Mavericks issue the following statement on an upcoming Sports Illustrated article:https://t.co/GQ8bOHTBln — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 21 de febrero de 2018

Por su parte, la NBA lanzó un comunicado oficial asegurando que “esta supuesta conducta va en contra del firme compromiso de la NBA y se sus equipos de fomentar lugares de trabajo seguros, respetuosos y acogedores para todos sus empleados. Ese comportamiento es completamente inaceptable y vigilaremos muy de cerca la investigación independiente”.

