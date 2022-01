"Es una persona enferma": esposa de Julio César Chávez Jr. habla de su relación

Julio César Chávez Jr. se mantiene cerca de la polémica, el hijo de la leyenda ha revelado los problemas que tiene con Frida Muñoz, su esposa y madre de sus hijos, a quien ha acusado de diferentes formas. Luego de las últimas declaraciones, fue Frida quien decidió romper el silencio y asegurar que Chávez Jr. no sabe lo que dice por culpa de su enfermedad.

En entrevista en "Despierta América", quien también fuera esposa de Edgar Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, reveló cómo vive la tormentosa relación con el junior.

"Lo que pasa es que él es una buena persona, es el padre de mis hijos, y lo quiero mucho, no te voy a hablar mal de él porque sería respeto a mis hijos y hacia sus padres, ellos también saben el problema o lo difícil que ha sido lidiar con su enfermedad, pero al final de cuentas es una persona enferma que él no sabe lo que dice", aseguró Muñoz.

Pese a que Julio César Chávez Jr utiliza sus redes sociales para hablar mal de Frida Muñoz, asegurado que es infiel, no cuida a sus hijos y que lo interno por consumir pastillas para adelgazar. Frida Muñoz aseguró que su amor es más fuerte que todo y por ese motivo no se ha pronunciado contra él.

"Yo sí lo amo, así me puedan decir 'ah, lo que ha dicho de ti', yo lo quiero mucho. Después del papá de mi hija Frida, es la única persona que ha existido en mi vida".

Frida Muñoz aseguró que no juzga al padre de sus hijos, pues ella sabe que él viene de una infancia muy difícil y se encuentra repitiendo los mismos patrones que su papá algo que no ha tratado y por eso no ha roto el ciclo.

"Por eso él sigue así, y está enfermo. Él trata de evadir sus sentimientos, tomando pastillas, culpado a otros, pero desgraciadamente él no quiere tratarse, ni reconocer que lo tiene, y mientras tanto no puede curarse".

